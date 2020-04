Tee koronakävely Titanikin ikkunanäyttelyyn – esillä kuvataiteilijoiksi Taideakatemiasta valmistuvien opiskelijoiden teoksia

Heli Peltoniemi

Titanikin ikkunat keräävät katseita Aurajoen rannassa. Gallerian ikkunanäyttelyssä on kesäkuun lopulle asti esillä Turun AMK:n Taideakatemiasta kuvataiteilijoiksi valmistuvien opiskelijoiden teoksia. Viikoittain vaihtuvassa näyttelyssä voi nähdä kahden tai kolmen taiteilijan teoksia kerrallaan.

Taideakatemiasta valmistuu tänä vuonna 19 taiteilijaa, joista ensimmäisinä esittäytyvät taidemaalarit Lotta-Lucia Laine ja Harri Puro. Laine käsittelee maalauksissaan eläinoikeusfilosofia kysymyksiä. Purolta on esillä triptyykkimäinen, taidehistoriasta ammentava teos.

Riitta Salmi Yksityiskohta Lotta-Lucia Laineen teoksesta Titanikin ikkunassa.

Valmistuvien NYTT-näyttely oli tarkoitus järjestää turkulaisissa gallerioissa, mutta se jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi. Taiteilijayhdistys Arte kutsui opiskelijat esittämään teoksiaan Titanikin etutilassa. Esillä on fragmentteja NYTT 2020 -näyttelyyn tehdyistä teoksista.

– Olen päässyt seuraamaan näiden nuorten taiteilijoiden prosesseja heidän toisesta opiskeluvuodestaan lähtien. On aina riemastuttavaa nähdä, miten freesejä ja yllättäviä – mutta kuitenkin keskittyneitä – teoksia he ovat tehneet. Intiimejä, intuitiivisia, herkkiä, rajuja, huolestuneita ja hauskoja. Jokaisella on oma lähestymistapansa taiteen tekemiseen, näitä tekijöitä ei voi niputtaa yhteen, luonnehtii kuvataiteilija Hertta Kiiski näyttelyn taiteilijoita tiedotteessa.

NYTT 2020 c/o Titanik -näyttelyn etenemistä voi seurata Instagramissa tileiltä @nytt_taideakatemia ja @titanikgalleria.

Titanik, Itäinen Rantakatu 8, Turku.