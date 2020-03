Birger Kaipiaisen näyttely Turun taidemuseossa siirtyy syksyyn, Anu Pentikin näyttelyn on määrä avautua WAMissa kesäkuussa

Heli Peltoniemi

Koronavirus myllää näyttelysuunnitelmia kaikissa Suomen museoissa. Turun taidemuseoon kesäksi suunniteltu keramiikkataiteilija Birger Kaipiaisen näyttely siirtyy syksyyn.

– Näillä näkymin on mahdotonta, että saisimme sitä kesäksi pystyyn. Parempi, että meillä on syksyllä täysimittainen näyttely. Luulen, että silloin tarvitaan tarvitaan väriä, elämäniloa ja eskapismia, sanoo museonjohtaja Kari Immonen.

Jos museo saadaan kesäksi auki, Lars Göran Johnssonin kokoelmaa esittelevä Löytöretkiä-näyttely jatkuu alakerrassa "vähän tuoreutettuna". Yläkertaan tulee uusi kokoelmanäyttely.

Studiossa piti 27. maaliskuuta aueta Elli Vuorisen näyttely Kiirehessä liikkumatoin ja Pimiössä Axel Strachnoyn Permikauden joukkotuho. Molemmat on siirretty ensi vuoteen.

Turun taidemuseoon syksylle kaavailtu suurponnistus Royal Salute, iso kattaus Tukholman Nationalmuseumin kokoelmista, siirtyy mahdollisesti kesälle 2021.

– Meidän täytyy tosin varautua myös siihen, että epidemian toinen aalto tulee Suomeen ensi vuonna, emmekä pysty välttämättä silloinkaan tuomaan materiaalia ulkomailta, Immonen toteaa.

Osa Turun taidemuseon väestä on tällä hetkellä etätöissä. Vakituisia työntekijöitä on 11.

– Meillä on vielä toistaiseksi kädet täynnä töitä niin taidevaraston, arkiston, sosiaalisen median sisältöjen kuin tulevan ohjelmiston parissa, Immonen sanoo.

– Tulopuoli tietysti huolettaa kaikkia. Toistaiseksi pystymme pitämään pään veden pinnalla. Tilanne olisi erilainen, jos henkilöstö olisi suurempi.

Turun museokeskuksen kaikki museot ovat olleet kiinni runsaan viikon, kuten Turun taidemuseokin. Anu Pentikin Alussa oli siemen -näyttelyn on määrä avautua WAMissa 12. kesäkuuta.

– Väki on aika paljon etätöissä tekemässä kokoelmia, valmistelemassa uusia näyttelyjä ja sisältöjä verkkoon, kertoo museopalvelujohtaja Olli Immonen.

Museokeskuksen alkuvuosi vaikutti lupaavalta niin kävijämäärien, tilavuokrauksen kuin museokauppojen osalta. Korona lopetti kaiken kuin seinään.

– Tilanne tietää vaikutuksia kaupunkien ja kuntienkin museoille ilman muuta. Jos lipputulot ja tilavuokraus ovat isossa roolissa ja tilanne jatkuu, tulee museoillekin vaikeaa, Immonen sanoo.

Pahiten koronatilanne on kurittanut yksityisiä ja säätiöiden museoita. Matti Koivurinnan säätiön omistamassa Aboa Vetus & Ars Nova -museossa aloitettiin yt-neuvottelut koronavirustilanteen vuoksi. Ars Novaan suunniteltu Jorma Purasen näyttely ja Takkahuoneeseen tuleva Lilli Haapalan näyttely on tarkoitus avata heti kun se on mahdollista.