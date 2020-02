"Pelottavaa kauneutta" – Taiteilija käytti tuhansia satelliittikuvia tehdäkseen luontoa tuhoavista avolouhoksista taidetta

Sencer Vardarmanin digitaalinen koollaasikuva Soman avolouhoksesta Turkista, 2017. Teoksiaan varten Vardarman käsittelee ja muokkaa satelliittikuvia niin, että lopputulos on paitsi dokumentaarinen myös estetisoiva. Hänen kaivoskuviaan on aiemmin nähty näyttelyissä digitaalisina tulosteina. Nyt hän on koostanut niistä 19-minuuttisen videoteoksen.