Amos Rexin jättinäyttely Generation 2020 esittelee nuorten tekemää nykytaidetta – mukana myös turkulaisia

Tuuli Turunen/Amos Rex

Helsinkiläinen Tuuli Turunen (s.1998) on kuvannut omaa arkeaan ja ajankuvaa sarjassaan The 3rd Millennium With Love. Kuvassa sarjan teos nimeltä The Kiss Munch. Pigmenttivedos paperille.Tuuli Turunen: The Kiss Munch, sarjasta The 3rd Millennium With Love. Pigmenttivedos paperille.