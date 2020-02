2020-luvun bakkanaalit – Harri Puro, 30, maalaa nykyihmistä tavalla, joka on huomattu Turun taideakatemian ulkopuolellakin

Marttiina Sairanen

Kuvataiteilija Harri Puro aloittaa työntä hiilipiiroksella ja jatkaa maalilla. –Paras maalaamisen tila on täysin keskittynyt. Siinä tavallaan unohtaa kaiken ympärillään, melkein senkin mitä on tekemässä. Maalaaminen voi nostaa arkiajattelun yläpuolelle. Se on sellainen prosessi, johon katoaa tunneiksi kerrallaan, Puro kuvailee.