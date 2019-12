Kuvanveistäjä Tommi Toijan pikku-ukot vaeltavat keväällä Salon taidemuseoon – Helsinkiläistaiteilijalla on työhuone myös Somerolla

Kuvanveistäjä Tommi Toijan näyttely Omia kuvia nähdään Salon taidemuseossa 25.1.–5.4.2020. Kokonaisuus on parhaillaan esillä Hämeenlinnan taidemuseossa, josta se siirtyy Veturitalliin.

Toija (s. 1974) tunnetaan keraamisista pikku-ukkeleistaan, jotka kertovat elämästä kommellusten ja arjen sattumusten kautta. Veistoshahmot ovat taiteilijan omia kuvia ja samalla muotokuvia nykyihmisestä. Keramiikkaveistosten ja niistä koostettujen installaatioiden lisäksi näyttelyyn kuuluu akvarelleja ja piirroksia.

Helsingissä asuvalla ja työskentelevällä Toijalla on työhuone myös Somerolla. Viime vuonna Someron uuteen Kiiruun kouluun hankittiin hänen teoksensa Tuulen viemää.

Toija on valmistunut Kuvataideakatemiasta taiteen maisteriksi vuonna 2003. Hän on tehnyt julkisia veistoksia muun muassa Riihimäelle, Jyväskylään ja Kotkaan ja hänen teoksiaan on useissa kotimaisissa taidekokoelmissa.

Omia kuvia -näyttelyn on kuratoinut galleristi Veikko Halmetoja.

Salon taidemuseossa on 12. tammikuuta 2020 asti esillä Alexander Reichsteinin näyttely Ajan myötä.