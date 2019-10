Milja-Liina Moilanen on Turun taiteilijaseuran vuoden taiteilija – Vuosinäyttely tarjoaa juhlakattauksen Taidehallissa

Jari Laurikko

Milja-Liina Moilanen on Turun taiteilijaseuran vuoden 2019 taiteilija. Eat Dirt -teoksen videon voi katsoa ostoskärryihin kiinnitetyltä näytöltä. Taustalla Anu Perkkiön maalaus In your living room (vas.), Elina Ruohosen maalaus Tickets please! ja keskellä Matti Heleniuksen Perintötuoli.