Mediataiteen uranuurtajan Anneli Nygrenin laaja näyttely nähdään Wäinö Aaltosen museossa 7.2.–24.5.2020. Nygren (s. 1958) on tehnyt videoita ja elokuvia 1970-luvun lopulta alkaen. Näyttely Anneli Nygren – Fan Academy on katsaus taiteilijan tuotantoon lähes viidenkymmenen vuoden ajalta. Videoiden lisäksi esillä on muun muassa piirroksia ja maalauksia.

Viime vuonna Nygren sai mediataiteen valtionpalkinnon. Nygren on "keskeinen osa suomalaista mediataiteen historiaa, ja samalla vahvasti kiinni tässä ajassa – salaperäisenä ja monimerkityksellisenä retro-Annelina", palkintoperusteluissa luonnehdittiin.

Syksyllä 2018 hänen näyttelynsä nähtiin Galleria Harmaassa. "Nygrenin teosten näennäinen kotikutoisuus ja ite-taiteen tuntu johdattelevat katsojan kuin huomaamatta visuaalisuuksiin, joiden teemoissa voi lukea myös syvempiä kannanottoja esimerkiksi vallitsevaan naiskuvaan", kirjoitti kriitikko Asta Kihlman arviossaan (TS 19.10.2018).

Samaan aikaan Nygrenin näyttelyn kanssa WAMissa nähdään Hyäryllistä-taiteilijakollektiivin tuotantoa läpileikkaava kokonaisuus. Ryhmään kuuluvat Jouko Korkeasaari, Heli Kurunsaari ja Sari Koski-Vähälä.

WAMin kesänäyttely Alussa oli siemen esittelee keramiikkataiteilija Anu Pentikin uusinta taiteellista tuotantoa 12.6.–20.9.2020. Laajassa näyttelyssä "keramiikka taipuu taidokkaasti elämänkaaren teemojen mukaan leijailevista siemenistä palaneiksi puiksi". Lisää Anu Pentikin työstä voit lukea täältä.