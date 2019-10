Anna Ruth kuratoi Mäntän kuvataideviikot vuonna 2020 – Jyväskylässä asuva, kanadalaislähtöinen kuvataiteilija pyrkii rajojen ylitse

Mäntän kuvataideviikkojen vuoden 2020 kuraattoriksi on valittu Anna Ruth. Kanadalaislähtöinen, Jyväskylässä asuva Ruth (s. 1975) on kuvataiteilija, joka toimii myös galleristina, kuraattorina ja tuottajana. Jyväskylässä hänet tunnetaan eri puolille kaupunkia levittäytyneestä Äkkigalleriasta.

Ruth on osallistunut näyttelyihin muun muassa Italiassa, Norjassa, Portugalissa ja Etelä-Afrikassa. Ennen Suomeen saapumistaan Ruth asui pitkään Ranskassa, jossa hän viimeisteli taideopintonsa. Viime aikoina Ruth on tehnyt etenkin seinämaalauksia julkisiin tiloihin. Taustalla on taiteilijan pyrkimys olla tuottamatta taiteella enää lisää materiaa.

Toiminta instituutioiden ulkopuolella ja erilaisten rajojen ylittäminen ovat Ruthille tärkeitä lähtökohtia.

–Minulla on vaikeuksia tulla toimeen rajojen kanssa, olivat ne sitten rajoja valtioiden, ihmisten tai eri taiteenlajien välillä. Pyrin rajojen ylitse taiteellisessa työssäni ja monessa muussakin asiassa. Myös vanhempani ja isovanhempani ovat muuttaneet maasta toiseen, ja liikkuvuus on iso osa identiteettiäni, Ruth kertoo tiedotteessa.

Ruth on kutsunut Mäntän kuvataideviikoille pääasiassa taiteilijoita, jotka eivät ole osallistuneet tapahtumaan aiemmin. Hän on pyrkinyt valinnoissa kattavuuteen sekä maantieteellisesti että ikäjakauman puolesta. Nuorin taiteilijoista on 23-vuotias ja iäkkäin yli 90-vuotias.

Mäntän kuvataideviikot on Suomen laajin nykytaiteen kesänäyttely, joka keräsi tänä vuonna ennätykselliset yli 17 000 kävijää. Ensi vuonna Kuvataideviikot järjestetään 14.6.–31.8. Teema ja taiteilijat julkistetaan helmikuussa.