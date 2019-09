Petri Ala-Maunus äänestettiin Ars Fennica -näyttelyn yleisön suosikiksi

Ars Fennica 2019 -näyttelyn yleisön suosikki on Petri Ala-Maunus.

Palkinnoksi Amos Rex -museo ostaa taiteilijalta teoksen kokoelmaansa.

– Tuntuu isolta tunnustukselta, että tällaisten supertaiteilijoiden joukossa tulee valituksi yleisön suosikiksi. Minua ilahduttaa myös, että näin kävi nimenomaan maalauksilla, kun niin pitkään on nykytaiteen yhteydessä puhuttu maalauksen kuolemasta, Ala-Maunus sanoo tiedotteessa.

Ala-Maunus (s. 1970) tunnetaan hyperrealistisista, ylitodellisen tuntuisista maisemamaalauksista. Näyttelyssä nähtiin muun muassa hänen teoksensaHistory and Utopia of Landscape, jolla on mittaa 14x2,70 metriä.

Ars Fennica -palkinto myönnettiin elokuussa islantilaiselle kuvataiteilija Ragnar Kjartanssonille. Ehdolla olivat Kjartanssonin lisäksi Petri Ala-Maunus, Miriam Bäckström, Aurora Reinhard ja Egill Sæbjörnsson. Ehdokkaiden yhteinen näyttely ja yleisöäänestys päättyivät Amos Rexissä sunnuntaina.