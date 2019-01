Ateneumin Moderni nainen -näyttely lähtee Japaniin

Ateneumin taidemuseon tuottama näyttely Moderni nainen nähdään National Museum of Western Artissa Tokiossa, Japanissa 17.6.–23.9. Näyttely juhlistaa Suomen ja Japanin satavuotisia diplomaattisuhteita.

Näyttely esittelee seitsemän 1900-luvun alun suomalaista taiteilijaa Ateneumin kokoelmista: Maria Wiik (1853–1928), Sigrid af Forselles (1860–1935), Helene Schjerfbeck (1862–1946), Ellen Thesleff (1869–1954), Sigrid Schauman (1877–1979), Hilda Flodin (1877–1958) and Elga Sesemann (1922–2007). Yli 80 teoksen näyttelyssä on esillä maalauksia, veistoksia, grafiikkaa ja luonnoskirjoja.

Näyttely pureutuu modernin naisen rooliin aikakauden yhteiskunnallisten, poliittisten ja kulttuuristen muutosten keskellä. Mainituilla taiteilijoilla oli uraauurtava rooli suomalaisessa taiteessa 1900-luvun vaihteessa ja sen ensi vuosikymmeninä. Näyttelyn taiteilijat olivat poikkeuksellisen kansainvälisiä, ja he matkustivat ajan tavoista poiketen yksin ilman miesseuraa. Jokainen taiteilijoista työskenteli elämänsä loppuun asti.

Näyttelyn kuraattoreita ovat suomalaiset ja japanilaiset taidehistorioitsijat

– Yhteistyö National Museum of Western Artin kanssa on ollut todella antoisaa. Uskomme, että näyttely avaa uudenlaisia näkymiä sekä suomalaiseen taiteeseen että yhteiskuntaan. Näyttely kertoo pyrkimyksestä sukupuolten väliseen tasa-arvoon myös taiteen alueella, kertoo Ateneumin museonjohtaja Marja Sakari.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Moderni nainen -näyttely on nähty aikaisemmin Scandinavia Housessa New Yorkissa, Millesgårdenissa Tukholmassa sekä Oulun taidemuseossa.

Ateneumissa talvella 2017–2018 nähty Veljekset von Wright on jatkanut Ateneumista Kuopion taidemuseoon ja Tikanojan taidekotiin Vaasaan ja Tampereen taidemuseoon. Helene Schjerfbeckin näyttely nähdään Lontoon Kuninkaallisessa taideakatemiassa (Royal Academy of Arts) 20.7.–27.10. Näyttely on ensimmäinen kattava katsaus taiteilijan tuotantoon Isossa-Britanniassa.

Vuoden lopussa 6. joulukuuta 2019 Tallinnassa avataan Ateneumin ja taidemuseo Kumun ensimmäinen laaja yhteistyönäyttely Creating the Self: Emancipating Women in Estonian and Finnish Art. Uraauurtava näyttely esittelee suomalaisten ja virolaisten naistaiteilijoiden työtä ja niitä sosiaalisia muutoksia, jotka vaikuttivat naisten mahdollisuuksiin luoda uraa ammattitaiteilijoina.