Lennart Holmberg

Turkulainen Aleksi Liimatainen (s. 1988) on valittu Turun taiteilijaseuran vuoden 2018 taiteilijaksi. Valinnan teki taidehistorioitsija Riikka Niemelä (oik.), joka on juryttänyt Kaarina-talossa juuri avautuneen vuosinäyttelyn. Vasemmalla Turun taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Riina Kotilainen. Suurikokoinen maalaus on Sanna Kananojan teos nimeltä Havut, 2018.