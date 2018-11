Hikoileva porsas ja kalaverkosta jalostetut alushousut – Kansallismuseo esittelee muovin ongelmia ja mahdollisuuksia

Muovi on monessa välttämätön materiaali, mutta muovijätteestä on myös tullut aikamme vitsaus. Kansallismuseon näyttelyssä Helsingissä käydään läpi muovin käyttöä ja kulutusta vuosikymmenien aikana.

Näyttely perustuu Kansallismuseon ja Museoviraston Kuvakokoelmien nykyaikaa tallentavaan hankkeeseen, jonka aiheena oli muovi ja sen aiheuttamat ympäristöongelmat.

MUOVI-näyttelyssä luodaan katsauksia ajankohtaiseen, globaaliin ympäristökeskusteluun muovista.

Aluksi muovi loi kiistatta mahdollisuuksia ja inspiroi. Se oli todellinen modernin ajan materiaali. Ympäristötietoisuus alkoi kuitenkin herätä jo 1960-luvun lopulla. Nyt kaatopaikat ovat täyttyneet ja valtamerien jätepyörteet ovat käsittämättömän suuria.

MUOVI-näyttely ei kuitenkaan keskity vain ongelmiin. Näyttelyssä myös kuljetaan roskienkerääjän matkassa Hangossa, seurataan muoviroskan kulkua uusiokäyttöön teollisuuden raaka-aineeksi sekä hankitaan kokoelmiin esineitä, jotka kuvastavat ilmiön eri puolia.

Esillä on esineitä jotka aikanaan hurmasivat keveydellä, värikkyydellä ja helppohoitoisuudella. Tähän päivään tultaessa kuvaan astuu kriittisyys kulutusta kohtaan, ja esillä on esimerkiksi merestä kerätyistä muovipulloista valmistettu iltapuku linnanjuhliin.

Esineissä näkyy myös uudenlaista kokeilua ja innovatiivisuutta kuten kalaverkkojen materiaalista jalostetut alushousut tai kierrätysmuovista valmistetut tiskiharjat.

Näyttelyyn valituissa esineissä on myös niitä, joiden elinkaari on jo loppusuoralla kuten mikromuovia sisältävä fleecepusakka sekä hajoamassa olevat kengät, joita taitavinkaan konservaattori ei voi enää pelastaa. Esineet poistuvat kierrosta, mutta materiaalina muovi on kuitenkin sellainen, jonka säilymisestä emme tarkkaan tiedä.

MUOVI-näyttely on avoinna 6.1.2019 asti.