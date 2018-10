Jan Kenneth Weckmanin näyttely avautuu Vartiovuoren Vesisäiliöön

Turkulaisen kuvataiteilijan Jan Kenneth Weckmanin (s. 1946) teoksia on keskiviikosta 24. lokakuuta alkaen esillä Vartiovuoren Vesisäiliössä. Näyttelyssä esitellään Weckmanin pigmenttivedoksia, joiden aiheita ovat ajatus yliopistosta taiteellisena hahmona ja leikkinä, tutkimisen seikkailu ja tieteen ehtojen visualisointi.

Teosten toteutuksessa on hyödynnetty niin kuvalähteitä, taiteilijan aiempaa taiteellista tuotantoa, tekstejä, teknisiä tuloksia, kovia faktoja ja sattumaa.

Jaska Poikonen Jan Kenneth Weckman

Palimpsest-sarja pohjautuu tekniikkaan, jossa alla olevien kerrosten päälle lisätään kuvia kerros kerrokselta. Pergamenttien tapaan palimpsestit puhdistetaan, käytetään uudelleen ja peitetään uusilla teksteillä, muistuttaen siten grafiikoiden kerroksittain työstettyjä ja jalostettuja pintoja.

– Modernia yliopistoa voi verrata palimpsestiin siten, että se jatkuvasti tuottaa uusia kerroksia ja sisältöä, korvaten vanhentuneita tekstejä – poiketen tässä suhteessa alkuperäisistä yliopistoista, jotka painottivat pysyvää totuutta, Weckman kertoo.

Esillä on sekä uusia teoksia että poimintoja Weckmanin aikaisemmasta tuotannosta.

Näyttely on osa AmosLAB:in toimintaa. AmosLAB on Åbo Akademin puitteissa toimiva taidelaboratorio ja alusta erilaisille tieteen, taiteen ja yhteiskunnan välisille yhteistyöhankkeille. Sen tarkoituksena on tuoda taide lähemmäksi akateemista ympäristöä, niin teoreettisella kuin käytännön tasolla.

Jan Kenneth Weckmanin Yliopistona olemisen taide -näyttely Vartiovuoren Vesisäiliössä 24.10.–11.11. ke–pe klo 14–18, la–su klo 12–18.