Andy Sidarisin elokuva Kovaa peliä Havaijilla (1987) vetosi konetuliaseilla varustetuilla bikinibeibeillä. La joie de vivre (vas. takana) vuodelta 1934 on kokeellisen animaation merkkiteoksia. Thomas Edisonin elokuvassa Execution of Mary, Queen of Scots (1895) rekonstruoitiin Maria Stuartin teloitus. Sallie Gardner at the Gallop syntyi 1878 tieteellisenä demona.