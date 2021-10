Vuoden 2021 Kirja à la Carte -palkinto myönnettiin Outi Pakkaselle Turun kirja- ja ruokamessuilla

Jännityskirjailija Outi Pakkanen on tämän vuoden Kirja à la Carte -palkinnon voittaja. Palkinto on Turun kirja- ja ruokamessujen yhteinen tunnustus sellaiselle fiktiiviselle kirjallisuudelle, jossa näkyvällä tavalla nousee esiin ruoka. Ulkomailla tälle kirjallisuuden lajille on oma nimikin: gastrofiktio.

Outi Pakkasen uusimmassa dekkarissa Naistenkutsut (Otava) kokataan muun muassa tonnikalaa, puolustetaan kaupan valmista kanakeittoa ja syödään Salven silakoita. Romaanissa myös syntyy täysin epäonnistunut risotto, ja lukija oppii lähes kädestä pitäen, miten risottoa ei pidä tehdä.

Raati palkitsi Pakkasen myös elämäntyöstä, sillä hänen tuotannossaan ruoka on aina näytellyt merkittävää osaa, toisinaan kirjan loppuun sijoitettuja reseptejä myöten. Pakkanen kuvaa kirjojensa henkilön Anna Laineen kokkailua usein niin seikkaperäisesti, että teksti käy sellaisenaan reseptistä. Kirjoissa kokatuista ruoista onkin julkaistu myös keittokirja Porosta parmesaaniin.

Kirja à la Carte -palkinto perustettiin 2016. Silloin palkinnon sai Brunetti-dekkareistaan tunnettu Donna Leon. Hänen jälkeensä palkinnon ovat saaneet Heikki Valkama (2017), Eppu Nuotio (2018) ja Paula Havaste (2019). Viime vuonna palkintoa ei jaettu koronan takia.

Palkinnon sääntöjen mukaan palkinto voidaan myöntää kaksien Turun kirja- ja ruokamessujen välisenä aikana ilmestyneelle teokselle. Outi Pakkasen Naistenkutsut julkaistiin 2020.