20 saaristoaiheista kirjaa ehdolla Fandonian kirjallisuuspalkinnon saajaksi

Naantalilainen kustannusyhtiö Fandonia Oy julkisti kesän alussa uuden kirjallisuuspalkinnon, joka annetaan raadin valitsemalle tänä tai viime vuonna julkaistulle parhaalle saaristoaiheiselle kirjalle. Palkinnosta kilpailee 20 teosta.

Teosten joukossa on seitsemän on perinteisen romaanimuotoisia kirjaa, kaksi runokirjaa, neljä tietokirjaa ja seitsemän lastenkirjaa. Tärkein arviointiperuste on saaristoaiheen esiintuominen.

Palkinnon suuruus on tuhat euroa. Palkinto luovutetaan tämän vuoden aikana.

Valitsijaraatiin kuuluvat tietokirjailija ja Fandonian toimitusjohtaja Anne Pentti, Pidä saaristo siistinä ry:n toiminnanjohtaja Aija Kaski, Turun Sanomien pääkirjoitustoimittaja Veijo Hyvönen ja graafinen suunnittelija Reima Orvasto.

– Palkinnon tavoitteena on tuoda näkyvyyttä saaristoaiheiselle kirjallisuudelle ja kannustaa kirjailijoita, runoilijoita, sarjakuvapiirtäjiä ja kuvateosten tekijöitä kertomaan tarinoita saaristosta ja lukijoita innostumaan saariston luonnosta ja elämästä, kertoo Pentti tiedotteessa.

Palkinnon saajan ratkettua kirjat myydään huutokaupalla, ja tuotto luovutetaan saaristokoulujen stipendeinä tarinankerronnasta innostuneille alakoululaisille.