Pajtim Statovcin Finlandia-palkittu Bolla on ehdolla arvostetun yhdysvaltalaisen kirjallisuuspalkinnon saajaksi

Kirjailija Pajtim Statovcin kolmas romaani, Finlandia-palkittu Bolla julkaistiin äskettäin Yhdysvalloissa. Nyt yhdysvaltalainen Kirkus Reviews -kirjallisuuslehti on valinnut sen ehdolle Kirkus Prize -kirjallisuuspalkinnon saajaksi.

Bolla on valittu kuuden finalistin joukkoon 328 kaunokirjallisen teoksen joukosta.

Kirkus Prize -palkintoa pidetään yhtenä kirjallisuusmaailman suurimmista. Sen arvo on 50 000 dollaria. Palkinto jaetaan 28. lokakuuta.

– Olen todella iloinen kirjan saamasta vastaanotosta. Tällainen tunnustus merkitsee minulle paljon. Bollan kääntäjä David Hackston on tehnyt upeaa työtä, Statovci kommentoi Otavan tiedotteessa.

Kirkus Prize -kirjallisuuspalkinnon ovat voittaneet aiemmin muiden muassa Colson Whitehead, Hanya Yanagihara ja Raven Leilani.

Myös Statovcin edellinen romaani Tiranan sydän (Crossing) oli Yhdysvalloissa arvostelumenestys. Se noteerattiin lukuisissa arvostetuissa julkaisuissa, ja se oli lisäksi yksi National Book Award -kirjallisuuspalkinnon viidestä finalistista.

Statovci (s. 1990) on kirjoittanut kolme palkittua romaania. Esikoisromaani Kissani Jugoslavia voitti Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon, Tiranan sydän taas Toisinkoinen-palkinnon ja Bolla palkittiin kaunokirjallisuuden Finlandialla.

Esimerkiksi The New York Times on ylistänyt Statovcia suureksi lahjakkuudeksi.

