Vuoden Tietopöllö-palkinto myönnetään Vuokko Hurmeelle – tarttunut myös lastenkirjallisuudessa harvemmin käsiteltyihin aiheisiin

Suomen tietokirjailijat ry:n lasten ja nuorten tietokirjapalkinto Tietopöllö myönnetään tänä vuonna lastenkirjailija Vuokko Hurmeelle. Palkinto on suuruudeltaan 8 000 euroa.

KM Vuokko Hurme (s. 1979) on helsinkiläinen lastenkirjailija. Hän on kirjoittanut lapsille useita tietokirjoja, kuvakirjoja ja romaaneja. Hän on myös työskennellyt lasten taidekasvattajana ja toimittanut kasvatusaiheista kirjallisuutta.

Lasten tietokirjoja Hurme on kirjoittanut muun muassa ihmisen kehityksestä, vanhenemisesta, eläimistä, huvipuistoista ja karkeista. Hurme työstää kirjat yhteistyössä eri kuvittajien kanssa.

Palkintoperustelujen mukaan Vuokko Hurme on monipuolinen ja tuottelias lastenkirjailija tiedon ja fiktion eri alueilla. Hän on myös käsitellyt harvemmin lastenkirjallisuudessa käsiteltyä aihepiiriä: elämän ääripäitä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Esimerkiksi Pikkurillin käsikirja (Viisas Elämä 2016, kuvittanut Sanna Pelliccioni) kertoo maailman lapsista, lapsuuden merkkipaaluista ja lapsuuden eri vaiheista aina sikiön kehityksestä alkaen.

Peukalon käsikirjassa (Aula kustannus 2017, kuvittanut Sanna Pelliccioni) puolestaan kerrotaan vanhenemisesta, ikääntymisen tuntomerkeistä ja pitkän iän salaisuuksista. Myöskään kuoleman pohtimista ei pelätä.

Vuokko Hurmeen tausta kasvatustieteessä ja taidekasvattajana näkyy läpi tuotannon. Hänen teostensa esitystavoissa korostuvat tiedon täsmällisyys, selkeät tietoiskut, vastaanottajan ikätason huomioiminen ja

sopivasti keventävä huumori. Hurmeen teokset tarjoavat nautinnollisen tietoretken myös aikuiselle lukijalle.

Tietopöllö myönnetään tietokirjailijalle tai tietokirjailijaryhmälle, joka on julkaissut ansiokkaasti lapsille ja nuorille tarkoitettuja tietoteoksia. Palkinto voidaan myöntää myös erityisen ansiokkaalle ajankohtaiselle tieto- tai oppiteokselle tai tietoteossarjalle. Tietopöllö-palkintoa on jaettu vuodesta 1999, ja se rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

Tietopöllö-palkinnon saajasta päättää Suomen tietokirjailijat ry:n palkintolautakunta, johon kuuluvat vuonna 2021 Hannele Cantell (pj.), Seppo Hentilä, Agneta Rahikainen, Kati Solastie ja Kari Vaijärvi.

Aiemmin Tietopöllö-palkinnon ovat saaneet muun muassa Aino Havukainen, Mauri Kunnas, Reetta Niemelä ja Sami Toivonen.