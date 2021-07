Warelius-palkinnot Juha Siltalalle ja Mervi Wäre-von Hedenbergille

Professori Juha Siltala ja lehtori Mervi Wäre-von Hedenberg saivat Suomen tietokirjailijat ry:n jakamat Warelius-palkinnot Vanhan kirjallisuuden päivillä Sastamalassa perjantaina 30.7.

Kahdentoistatuhannen euron Warelius-palkinto myönnetään vuosittain tietokirjailijalle, jolla on laaja ja korkealaatuinen tietoteostuotanto tai jolla on ollut merkittävä vaikutus suomalaiseen tietokirjallisuuteen. Palkinnot rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

FT Juha Siltala (s. 1957) on helsinkiläinen Suomen historian professori Helsingin yliopistossa. Siltala on psykohistoriallisen tutkimussuuntauksen huomattavin edustaja Suomessa, ja hän on kirjoittanut Suomen lähihistoriaa uudelleen psykohistoriallisilla menetelmillä jo väitöskirjastaan lähtien.

Palkintoperusteluissa sanotaan, että Siltala on tarttunut kansallisesti merkittäviin kollektiivisiin ilmiöihin ja kokemuksiin, hän on myös terävä yhteiskunnallinen keskustelija ja yhteiskuntakriitikko. Siltala on rohkea oman tiensä kulkija, joka on onnistunut nostamaan käsittelemiään aiheita suuren yleisön tietoisuuteen.

Mervi Wäre-von Hedenberg (s. 1945) on helsinkiläinen lehtori, oppikirjailija ja opettajankouluttaja. Hän on julkaissut äidinkielen ja kirjallisuuden, matematiikan sekä luonnontiedon oppikirjoja. Hänet tunnetaan erityisesti aapisistaan, joissa hänen johtavana teemanaan on ollut tarjota tarinoita ja hahmoja, joihin lapset ovat voineet samaistua.

Vuodesta 1985 jaettu Warelius-palkinto on nimetty ensimmäisenä varsinaisena suomenkielisenä tietokirjailijana pidetyn Antero Wareliuksen (1821–1904) mukaan.