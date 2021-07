Kirjallisuuden ystävät kokoontuvat Sastamalassa – Vanhan kirjallisuuden päivät järjestetään viikonloppuna

Kirjallisuuden ystävät kokoontuvat jälleen Sastamalaan Vanhan kirjallisuuden päiville 30.–31.7. Tapahtuma siirtyi heinäkuun alusta heinäkuun loppuun.

Vanhan kirjallisuuden päivät järjestetään nyt 37. kerran. Tänä vuonna teemana on vale.

Kirjapäivät alkavat torstain ennakko-ohjelmalla Tyrvään Pappilan Kivinavetassa Ville Hännisen luennolla kirjankuvituksesta.

Perjantain avajaisissa otsikolla Valeen monet kasvot puhuu ministeri Seppo Kääriäinen. Avajaiset päättyvät Silvia Hosseinin puheenvuoroon Tekaistu juttu.

Keskusteluissa ja seminaareissa esiintyvät muun muassa historiantutkija Veli-Pekka Leppänen sekä kirjailijat Hanna Weselius, Jouni Tikkanen ja Tiina Raevaara.

Perjantainaohjelman päättää Mää leikin koko suven -tilaisuus, jossa Sinikka Nopolan tekstejä ja klassikkorunoutta esittävät Mirjami Heikkinen ja Talvikki Eerola.

Lauantain Lasten omilla kirjapäivillä kuullaan tarinankerrontaesitys Heluna-lehmä ja jättiläiset sekä nautitaan musiikista Piilometsän tarinayhtyeen vuorovaikutteisessa konsertissa. Lauantai-iltapäivän ohjelmassa on antikvaari Anssi Arohongan muistelmateoksen julkistamistilaisuus sekä Kaari Utrion haastattelu.

Sylvään koulun yläkerrassa on myös nuorten lava, missä Warelian kesätyöntekijät haastattelevat kirjailijoita kumpanakin päivänä kello 13–15.

Kirjamyyjiä on niin Sylvään koulussa kuin teltassa, tosin normaalivuosia vähemmän, jotta tiloissa on väljää.

Tapahtuman terveysturvallisuuteen kiinnitetään huomiota monin toimenpitein. Sisätiloissa on vahva maskisuositus, käsidesiä on tarjolla ja koululla on useita käsienpesupaikkoja.

Tapahtuman järjestää Suomen vanhan kirjallisuuden päivät ry ja sitä ovat tukeneet Sastamalan kaupunki, Taike, Otavan kirjasäätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.