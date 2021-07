Magdalena Haille viisivuotinen valtion taiteilija-apuraha

Taiken yhteydessä toimivat taidetoimikunnat ovat jakaneet valtion taiteilija-apurahat.

Varsinais-Suomeen myönnettiin yksi viisivuotinen apuraha, maskulaiselle kirjailijalle Magdalena Haille. Lisäksi Anna Eriksson Uudestakaupungista sai yksivuotisen elokuvan apurahan, turkulaiset Daniil Kozlov ja Zinaida Lindén kolmevuotisen kirjallisuuden apurahan ja turkulainen Teemu Honkanen kolmevuotisen musiikin musiikin apurahan.

Ensi vuoden alusta alkavan apurahan sai 311 taiteen ammattilaista, joista 12 sai viisivuotisen taiteilijaprofessoriapurahan.

Hakemuksia tuli ennätysmäärä, noin 3 300, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Sarjakuva- ja kuvitustaiteessa sekä sirkustaiteessa hakijoita oli lähes puolet enemmän kuin vuosi sitten. Hakemusmäärä kasvoi kaikilla taiteenaloilla, paitsi arkkitehtuurissa, jossa se pysyi samana.

Taiken rahoittama taiteellinen työskentely alkaa vuoden 2022 alusta. Apurahakausien pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen.

Erityisen ansioituneille taiteilijoille jaettiin kaksitoista viisivuotista taiteilijaprofessoriapurahaa. Apurahan suuruus on sama kuin muidenkin apurahojen, mutta sen saajalla on oikeus käyttää taiteilijaprofessorin nimikettä apurahakauden ajan.

Taiteilijaprofessoriapurahoja jaettiin elokuvataiteessa, kirjallisuudessa, kuvataiteessa, mediataiteessa, muotoilussa, musiikissa ja valokuvataiteessa.

Hakemuksen läpimeno vaihtelee taiteenaloittain. Vaikeinta taiteilija-apurahan saaminen oli visuaalisissa taiteissa, musiikissa sekä monitaiteessa. Arkkitehtuurissa joka kolmas hakija sai apurahan. Määrällisesti eniten apurahoja jaettiin kuvataiteeseen, jossa apurahan sai 63 taiteilijaa. Kirjailijoille ja kääntäjille jaettiin yhteensä 51 apurahaa.

Taiteilija-apurahan saaneista 60 prosenttia on naisia. Hakijoissa naisten osuus oli 58 prosenttia. Kaikilla taiteenaloilla – mediataidetta lukuun ottamatta – naiset saivat vähintään puolet apurahoista. Mediataiteessa apurahoja jaettiin naisille samassa suhteessa kuin mikä oli heidän osuutensa hakijoista. Perinteisesti musiikin hakijoissa oli kaikkein vähiten naisia – vain 38 prosenttia – mutta myös musiikin apurahoista yli puolet jaettiin naisille. Tanssitaiteessa neljä viidestä apurahan hakijasta ja saajasta oli naisia.

Ensi vuonna 49 nuorta taiteilijaa aloittaa työskentelyn valtion taiteilija-apurahalla. Alle 35-vuotiaiden nuorten osuus on pysynyt viime vuodet samana, noin 16–17 prosentissa. Nuoria apurahan saajia on etenkin sirkus-, tanssi- ja valokuvataiteessa. Vähiten nuoria on kirjallisuudessa, jossa heidän osuutensa jäi 7 prosenttiin.

Taiteilija-apurahan saaneista yli kaksisataa asuu Uudellamaalla. Uusmaalaisten osuus apurahan saajista on 71 prosenttia. Hakemuksista 63 prosenttia tuli Uudeltamaalta.

Hakemukset arvioitiin seitsemässä taidetoimikunnassa, joissa on yhteensä 75 jäsentä. Vertaisarviointiin osallistuu eri alojen taiteilijoita ja muita asiantuntijoita. Sama henkilö voi istua toimikunnassa enintään kaksi kaksivuotiskautta peräkkäin.

Taike päättää apurahojen jakautumisesta eri taiteenalojen kesken, mutta taidetoimikunnat jakavat itsenäisesti oman alansa apurahat. Apurahojen jakaminen perustuu valtion taiteilija-apurahoista annettuun lakiin.

Vuosittain taiteilijoiden työskentelyä rahoitetaan noin 12,7 miljoonalla eurolla. Taiteilija-apurahalla työskentelee ensi vuoden alussa kaikkiaan lähes kuusisataa taiteilijaa. Taiteilija-apurahan suuruus on 1 981 euroa kuukaudessa, ja taiteilija maksaa siitä pakollisen eläke- ja tapaturmavakuutusmaksun.