Keltanokka ja kehäkettu: Kirjallisuus ja aikamme suurimmat haasteet

Syksy saapuu, ja on aika jättää jäähyväiset TS Kirjan Keltanokka ja kehäkettu -kesäpodcastille.

Viimeisessä jaksossa kirjailija Niina Repo ja kesällä debytoinut kirjailija Katja Keisala ovat kuolemassa kuumuuteen, mutta löytyykö kirjallisuudesta apua ilmaston lämpenemiseen? Miten kirjallisuudessa on käsitelty aikamme suurimpia ongelmia?

Kaupungilta on kysytty, millaisia kirjoja jälkipolvilla pitäisi luetuttaa, ja vastaukseksi on saatu yksi Niinan nuoruuden lempikirjoista, jonka Katja haluaa polttaa. Miksi taiteen tekeminen on tärkeää, vaikka maailma palaa?