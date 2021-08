Keltanokka ja kehäkettu: Millaista on hyvä ja millaista on huono kritiikki?

TS Kirjassa saadaan yhä nauttia kesäpodcastista Keltanokka ja kehäkettu, jossa kokenut kirjailija Niina Repo ja esikoiskirjailija Katja Keisala keskustelevat kirjallisuudesta ja kirjoittamisesta.

Tämän viikon jaksossa keskustellaan kritiikistä. Millainen kritiikki on hyvää ja millainen huonoa?

Kaupungilta on kaapattu mukaan vieras, joka on kirjoittanut lähes neljäkymmentä hyvää kirjaa ja yhden huonon kritiikin. Esikoiskirjailijaa on kriitikko joskus ottanut kädestä, mutta ottaako enää? Jos kritiikki on suunnattu lukijoille, miksi kirjailijat ovat niin hermona?