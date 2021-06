TS Kirja sai uudet kesälemmikit: Podcastissa keltanokka ja kehäkettu puhuvat kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta

– Olin pitkään haaveillut, että pääsisin puhumaan vielä enemmän, Niina Repo perustelee podcastin tekoon ryhtymistään ja rämähtää nauruun.

– Vakavasti puhuen podcast on kiinnostanut muotona minua pitkään, ja halusin kokeilla sitä.

Parikseen Repo keksi tamperelaisen ystävänsä Katja Keisalan, jolta ilmestyy 11. elokuuta esikoisromaani Kuubalainen serenadi unelmoiville naisille (Atena).

– Niina valitsi minut, koska olemme aina eri mieltä kaikesta, Keisala toteaa – ja taas nauretaan.

– Katja on hyvin viisas. Hänellä on paljon mielipiteitä, ja kuten hän sanoi, meillä on aika erilaisia mielipiteitä, minkä ansiosta keskustelumme ovat aina olleet ainakin omasta mielestämme viihdyttäviä, Repo sanoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kaksikko on tuntenut toisensa yli 20 vuotta.

– Podcastiin meidät niittasi ihanasti kiinni se, että Katjalta ilmestyy esikoinen, ja puhuisimme kirjoista ja kirjoittamisesta joka tapauksessa. Nyt voimme vertailla, millaista on olla uusi ja ikivanha kirjailija, Repo toteaa.

Keisalan mukaan Keltanokassa ja kehäketussa keskustellaan kirjoittamisesta, lukemisesta ja yhteiskunnasta.

– Pohdimme, millaista on kirjoittaa, millaisia ajatuksia kirjoittaminen herättää, millaisia haasteita ja iloa kirjallisuus tarjoaa. Olemme lukeneet jokaiseen jaksoon teoksia, joista keskustelemme valitsemastamme näkökulmasta, Keisala kertoo.

Yhteiskunnalliset aiheet kulkevat keskusteluissa vahvasti mukana, onhan Tampereen yliopistossa työskentelevä Keisala koulutukseltaan yhteiskuntatieteilijä.

Pääosassa ovat kuitenkin kirjat ja niiden kuumat aiheet.

– Autofiktiota käsittelevässä jaksossa puhumme itsensä esiin tuomisesta ja peittämisestä. Olen kirjoittanut itseäni lähellä olevia kirjoja vuosien varrella, joten tunnen aiheen. Aihe on herkullinen myös siksi, että Katjaa pelottaa esikoisromaaninsa ilmestyminen, Repo sanoo.

– Ei minua enää pelota. Pääsin yli siitä. Mutta aiemmin pelotti, koska esikoiseni sivuaa omaa elämääni, enkä tiedä, mitä julkaisusta seuraa. Ei romaani ole autofiktiota, mutta eiväthän lukijat sitä tiedä, Keisala sanoo.

– Niin kuin romaanissa aina, mukana on omaakin kokemusta, ja kun siitä on tehnyt fiktiota, totta kai jännittää, tulevatko tutut ja tuntemattomat postilaatikolle pommin kanssa, Repo toteaa värikkääseen tyyliinsä.

Monen muun kiinnostavan aiheen ohella Keltanokassa ja kehäketussa puidaan kulttuurista omimista.

– Pohdimme, kenestä saa kirjoittaa, kun nykyään tuntuu, että ainakaan selvästi erilaisista ihmisistä kuin itse ei saisi kirjoittaa ollenkaan. Sitä jaksoa nauhoittaessamme olin ihan lukossa, kun koko ajan piti miettiä, mitä termiä uskaltaa käyttää ja mitä ei, Repo sanoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Itse olen tuon aiheen parissa vahvemmilla, koska opetan monikulttuurisuusasioita. Mielestäni pitää hyväksyä sekin, että kaikelle ei ole sanoja. Varsinkaan silloin, kun halutaan rikkoa vakiintuneita tapoja puhua ihmisistä, Keisala pohtii.

Kerran viikossa ilmestyvässä sarjassa on kymmenen jaksoa, jotka kestävät 35–40 minuuttia. Sarja käynnistyy Turun Sanomien verkkosivuilla TS Kirjassa perjantaina 18. kesäkuuta ja jatkuu pitkälle elokuuhun. Syyskuussa samalla paikalla jatkuvat tuttuun tapaan toimituksen lukuvinkit.

– Olemme olleet sillä tavalla kunnianhimoisia, että katkeamaton hölinä ei ole riittänyt meille, vaan olemme pyrkineet saamaan jokaiseen jaksoon selvän rakenteen, Repo kertoo.

Keisala sanoo huomanneensa podcastia tehdessään, että hänen mielipiteensä voivat keskustelun tuoksinassa muuttua paljonkin.

– Joskus ei tiedä, mitä asioista ajattelee ennen kuin on keskustellut niistä. Voi luulla olevansa varma jostain, mutta keskustellessa mielipide muuttuukin täysin. Olemme jopa joutuneet nauhoittamaan joitakin osia uudestaan, kun en ole enää ollut samaa mieltä kuin olin nauhoituksessa, Keisala nauraa.

Kuuntele Keltanokka ja kehäkettu -sarjan ensimmäinen podcast:

Tulevat jaksot löytyvät täältä. Seuraavat jaksot julkaistaan aina perjantaisin kello 9.