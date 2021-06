TS Kirjassa käynnistyy uusi kesäpodcast Keltanokka ja kehäkettu. Siinä kokenut kirjailija Niina Repo ja kesällä debytoiva Katja Keisala keskustelevat kirjallisuudesta ja kirjoittamisesta.

Ensimmäisessä osassa puhutaan kirjoittajan peloista.

Kirjan julkaisun lähestyessä kirjailijaa voivat poltella monenlaiset epäilyt. Mitä itsensä tai toisten paljastamisesta kirjassa voi seurata? Mitä jos lukijat luulevat, että fiktiivinen teksti on totta? Kaupungilta on kuultu, että kirjailija voidaan jopa haastaa oikeuteen.

Keltanokka ja kehäkettu on keskusteleva podcast kirjoittamisesta, kirjallisuudesta ja yhteiskunnasta. Sarjassa on kymmenen noin 40 minuutin jaksoa. Sarja on TS Kirja -klubin tuotantoa.

Seuraava osa ilmestyy 25.6. kello 9.