Lapset ovat näkyvästi mukana lasten- ja nuortenkirjallisuusfestivaalilla

Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuusfestivaali Lanu! järjestetään toista kertaa 5.–8. toukokuuta. Tapahtuma esittelee yli seitsemänkymmentä kotimaista lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kirjaa tai sarjakuvaa.

Festivaalin nimi tulee lyhenteestä lanu, joka tarkoittaa lasten ja nuorten kirjallisuutta. Myös ya eli young adult -kirjallisuus kuuluu ohjelmistoon. Tapahtuman tarkoituksena on nostaa kohderyhmän lukuintoa lisäämällä lanu- ja ya- kirjojen tunnettuutta kotona ja koulussa. Kirjailijoiden lisäksi esiintyjinä on sarjakuvapiirtäjiä, kuvittajia ja asiantuntijavieraita. Myös lapset ja nuoret osallistuivat näkyvästi festivaalin tekoon. Suoria lähetyksiä lukuun ottamatta koko ohjelma on katseltavissa toukokuun loppuun saakka ilmaiseksi festivaalin Youtube-kanavalla.

– Ensimmäinen Lanu! sai alkunsa twiittiketjusta 16.3.2020, jolloin hallitus tiedotti alkavista koronarajoituksista, tapahtuman vastaava tuottaja, kuvittaja ja kirjailija Erika Vik kertoo.

– Sain ajatuksen kutsua kotimaiset tekijät talkoohengessä mukaan toteuttamaan yhteistä virtuaalitapahtumaa. Menimme sinne missä lapset ja nuoret ovat, eli sosiaaliseen mediaan, sillä halusimme tarjota heille yhteisöllistä tekemistä kotisohvilta käsin.

Festivaaliohjelma koostuu lyhytdokumenteista, studiokeskusteluista, Instagram Live -lähetyksistä ja kirjavinkkauksista.

– Pyrkimyksemme on tuottaa uudenlaista ja helposti saatavilla olevaa kirjallisuussisältöä, joka puhuttelisi erityisesti nuoria katsojia, mutta tarjoaisi samalla käyttökelpoisia kirjavinkkejä myös aikuisille, Erika Vik kertoo.

Kallion ilmaisutaidon lukion KirjaKallio-ryhmän opiskelijat käsikirjoittivat ja toteuttivat ohjelmien juonnot ja tuottivat festivaalille oman runouteen ja spoken wordiin keskittyvän ohjelmanumeron.

Hämeenlinnalaisen Seminaarin koulun neljäsluokkalaiset ja helsinkiläisen Puistolanraitin ala-asteen koulun neljäsluokkalaiset lukivat harrastuksiin liittyviä kirjoja ja kertovat niistä arvionsa harrastusteemaisia kirjoja käsittelevässä ohjelmassa.

Opettajat ja kasvattajat voivat ladata tapahtuman verkkosivuilta ilmaiseksi ohjelmaan liittyvät eri ikäryhmille räätälöidyt tehtäväpaketit. Lisäksi yleisö voi osallistua ilmastonmuutosaiheiseen lukupiiriin.

Festivaalin löyhänä teemana on tänä vuonna yhteistyö. Esiintyjinä ovat kirjailija-kuvittaja -työparit Magdalena Hai ja Teemu Juhani, Arttu Unkari ja Kai Vaalio, Elina Rouhiainen ja Kaisa Ranta sekä kirjailijatyöparit Aki Parhamaa ja Anders Vacklin, Kaisa Happonen ja Karri ”Paleface” Miettinen sekä Siri Kolu ja Salla Simukka. Lisäksi ohjelmassa esiintyvät kirjailijat Marko Hautala, Mila Teräs, Eva Frantz, Jukka-Pekka Palviainen, Briitta Hepo-oja, Joonas Riekkola, J.S. Meresmaa, Riina Mattila, Hanna Ylöstalo, Päivi Lukkarila, Mintie Das, Emma Sofianna Söderholm, Meri Luttinen, sarjakuvapiirtäjät Mae Korvensivu ja Max Sarin sekä kuvittaja Reetta Niemensivu ja useita asiantuntijoita, muun muassa Maija Puska ja Aleksis Salusjärvi. Ulkomaisena tähtivieraana nähdään norjalainen fantasiakirjailija Siri Pettersen.

