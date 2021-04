Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko järjestetään kesällä hybriditapahtumana

Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko järjestetään ensi kesänä 14.-18.7.2021. Tapahtuma toteutetaan hybriditapahtumana, jossa osa ohjelmistosta tapahtuu etänä, osa taas paikan päällä Kustavissa. Luento-ohjelmisto painottuu verkkoon, ja esitysohjelmisto tapahtuu ulkona eri paikoissa ympäri Kustavia.

– Halusimme järjestää tapahtuman edes osittain Kustavissa. Valitettavasti epävarman koronatilanteen takia emme uskaltaudu järjestämään ohjelmaa sisätiloissa. Pääasia on, että pääsemme kuitenkin nauttimaan kesäpäivistä ja Kilven sanasta. Kesän tulo tuo toivoa, toteaa kirjallisuusviikon taiteellinen johtaja Anni Mikkelsson tapahtuman tiedotteessa.

Ensi kesän tapahtuman teemana on pyhä. Kirjallisuusviikko lähestyy teemaa perinteiseen tyyliin monipuolisesti tieteen ja taiteen keinoin. Ohjelmistossa on luvassa uusia tuulahduksia ja vanhoja tuttuja. Suomen tietokirjailijat ry osallistuu perinteiseen tapaan Tietokirjapäivän luennoilla, jotka tänä vuonna toteutetaan etämuodoin. Esitysohjelmistossa vierailee yleisön kestosuosikki Yövieraat esityksellään Albatrossin tarina. Tuoretta esitystaidetta tarjoilee Ilmastokirkko-kollektiivi osallistavalla esityksellään Corpus Crisis, joka tutkii jälkikapitalista maailmaa. Tapahtumassa luennoi muun muassa vuoden 2020 Finlandia-voittaja Anni Kytömäki.

Tapahtumassa on perinteisesti nähty myös Kilven aikalaisten tekstien dramatisointeja. Ensi kesänä Kustavissa nähdään Sally Salmisen klassikkoteos Katrina kaksikielisenä sovituksena, jonka ohjauksesta ja suomenkielisestä dramatisoinnista vastaa tapahtuman taiteellinen johtaja Anni Mikkelsson. Näytelmän ruotsinkielisistä osuuksista vastaa dramaturgi Otto Sandqvist.

Ohjelmistoa on kuitenkin jouduttu supistamaan alkuperäisistä suunnitelmista koronarajoitusten luomien epävarmuuksien vuoksi. Terveysturvallisuus on tuotannon ensisijainen prioriteetti suunnitelmia muokatessa. Hybriditapahtuman ohjelmisto on tarkoitus julkaista kokonaisuudessaan toukokuun aikana.

– Tapahtumatuotanto ei pysty reagoimaan viikon varoitusajalla, koska tapahtumien valmistelu alkaa usein jo vuotta aikaisemmin. Toivoisimme, että viranomaiset ymmärtäisivät paremmin yleisötilaisuuksien taustalla olevat realiteetit sekä sen, että näiden tilaisuuksien taustalla on useiden kuukausien työpanos, jatkaa kirjallisuusviikon tuottaja Iris Ahtola.

Hybriditapahtuman lipunmyynti aukeaa tarkemman ohjelmistojulkaisun yhteydessä toukokuun 2021 aikana.