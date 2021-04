Vanhan kirjallisuuden päivät siirtyy heinäkuun loppuun – festivaali haluaa tarjota "eläviä kohtaamisia ja kirjojen pläräämistä"

Vanhan kirjallisuuden päivät siirtyy heinäkuun alusta heinäkuun loppuun. Sastamalassa järjestettävän festivaalin uusi ajankohta on 30.7.–31.7.2021.

Verkkoon siirtymisen sijasta Vanhan kirjallisuuden päivät haluaa tarjota "eläviä kohtaamisia, kirjojen pläräämistä paikan päällä ja liveohjelmaa", festivaali tiedottaa. Tapahtuman järjestelyt toteutetaan heinäkuun lopun koronarajoitusten mukaisesti.

Kirjallisuuspäivien teemana on vale. Järjestäjät perustelevat teemaa sillä, että viime aikoina on tuntunut ilmestyneen poikkeuksellisen paljon romaaneja, joiden päähenkilö on todellinen historiallinen henkilö, jonka elämäntarinan romaani kertoo.

"Näitä romaaneja luetaan yllättävän usein toden jäljennöksinä. Ehkä jollain tapaa suomalainen lukutapa myös on ottaa romaanit todesta", tiedotteessa pohditaan.

Tietokirjallisuuden puolella taas on innostuttu kerronnallisista ja tarinallisista tietokirjoista. Festivaali kysyy, voiko tietokirjailija keksiä dialogeja, joita ei missään nimessä ole ollut kuulemassa tai ei voi muistaa, vaikka olisikin?

Vanhan kirjallisuuden päivät on Sastamalassa vuosittain järjestettävä kirjallisuustapahtuma, joka järjestetään kesällä 37. kerran. Taustayhteisönä toimii Suomen vanhan kirjallisuuden päivät ry. Tapahtuman ohjelma julkistetaan kokonaisuudessaan kesäkuun kuluessa.