Teemu Mäki voitti Vuoden valokuvataidekirja -palkinnon teoksellaan, joka pohtii sukupuolta ja kuolevaisuutta

Taiteilija Teemu Mäki on voittanut Vuoden valokuvataidekirja 2020 -palkinnon teoksellaan Miten olla mies tai nainen tai jotain muuta? (Parvs). Valokuvataiteilijoiden liitto ja Suomen valokuvataiteen museo myöntävät palkinnon vuosittain. Tunnustuksen suuruus on 4000 euroa, josta voittaja saa 2000 euroa ja muut finalistit kukin 500 euroa.

Mäen kirjan muotokuvasarja kuvaa eri-ikäisiä ihmisiä ja tekee näkyväksi elinikäisen kamppailun sukupuoliroolien kanssa. Sukupuolen ja sen moninaisuuden rinnalla teos käsittelee kuolevaisuutta. Kirjaan sisältyy myös laaja essee.

Vuoden 2020 palkinnosta päätti valokuvataiteilija Nelli Palomäki. Palkinnon myöntäminen Mäen teokselle on Palomäen mukaan tunnustus ihmisen hauraudelle ja sukupuolen moninaisuudelle.

–Monet kirjan muotokuvista voimistuvat joka katselukerralla huolimatta siitä, että ne vain ovat. Karskissa, keskeneräisessä ja kaunistelemattomassa olemisessa on jotain valtavan kaunista. Kuvien kasvojen kautta voi peilata itseään ja hyväksyä sen, että ihmisen on mahdotonta tulla valmiiksi, Palomäki luonnehtii tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Palomäen mukaan teos ei ole ristiriidaton vaan herätti hänessä "vaikeitakin valokuvaan, muotokuvaan ja yhä erityisesti identiteettiin liittyviä kysymyksiä sekä tarvetta keskustella lisää".

Ansiokkaan valokuvataidekirjan tekijälle myönnettävä palkinto jaettiin neljättä kertaa. Muut finalistit olivat Pauliina Heinäsen Kotimatkalla / På väg hem, Sanna Kanniston Observing Eye, Maria Laxin Some Kind of Heavenly Fire ja Santeri Tuorin Time is No Longer Round.