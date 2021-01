Turkulaisen kustantamon kanssa julkaistu sarjakuvateos voitti Euroopan tärkeimmillä sarjakuvafestivaalilla

Suomalaisen nykysarjakuvayhdistyksen Kutikuti ry:n toimittama Jätti-Kuti-kirja on palkittu ranskalaisen Angoulêmen sarjakuvafestivaalin Prix de la BD Alternative -palkinnolla.

40. kertaa järjestettävään kilpailuun osallistui teoksia yhdestätoista maasta neljältä eri mantereelta. Palkintoraati luonnehtii Jätti-Kutia tärkeäksi näytöksi ja kiittää suomalaisen nykysarjakuvan dynaamisuutta. Palkinto jaettiin 29.1. pidetyssä seremoniassa.

Jätti-Kuti (engl. The Thick Book of Kuti) on suomalaisen Kuti-lehden antologiakirja, joka esittelee Suomen ainoan nykysarjakuvalehden historiaa sen ensimmäisen 50 numeron ajalta. Jättiteos kokoaa 480 sivuun lehden parhaita töitä vuosilta 2006–2018. Mukana on teoksia ja artikkeleita 174 kotimaiselta ja kansainväliseltä tekijältä. Kirjan ovat toimittaneet sarjakuvataiteilijat Tuomas Tiainen ja Heikki Rönkkö. Teos on julkaistu yhteistyössä turkulaisen Zum Teufel -kustantamon kanssa.

Ranskassa järjestettävä Angoulêmen kansainvälinen sarjakuvafestivaali on sarjakuva-alan tärkein vuosittainen tapahtuma Euroopassa. Suomalaisista Angoulêmessa aiemmin palkittuja ovat Tove Janssonin Muumit (Prix du patrimoine, 2008) sekä sarjakuva-antologiat Glömp ja Laikku (Prix de la BD Alternative, 2005).

Kuti (2006–) on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä ilmainen nykysarjakuvaan keskittyvä julkaisu. Lehteä jaellaan Suomessa kolmessatoista kaupungissa sekä ulkomailla yhteistyötahojen kautta. Kuti on kaksikielinen (suomi ja englanti) ja sillä on tilaajia eri puolilta maailmaa. Maaliskuussa 2021 ilmestyvä lehti on järjestyksessään 59. ja käsittelee sarjakuvaa ja siirtolaisuutta. Kuti on palkittu muun muassa Opetusministeriön kulttuurilehtipalkinnolla vuonna 2010.

Kutikuti ry on voittoa tavoittelematon taiteilijavetoinen kansainvälisesti toimiva nykysarjakuvayhdistys. Se perustettiin Helsingissä vuonna 2005. Yhdistyksellä on jäseninään n. 60 sarjakuvantekijää eri puolilta Suomea. Yhdistys järjestää myös näyttelyitä, ammatillista koulutusta sekä on mukana tapahtumatuotannoissa. Jätti-Kutin julkaisua ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus ja Frame Contemporary Art Finland.