Kritiikin punnukset runoilija ja kustantaja Tommi Parkolle – "Suurin osa työstäni on varsin näkymätöntä"

Runoilija ja kustantaja Tommi Parkko on saanut Kritiikin punnukset -palkinnon.

Suomen arvostelijain liiton Turun osasto myönsi palkinnon hänen merkittävistä ansioistaan runouden edistäjänä.

Palkintoperusteissa Parkkoa luonnehditaan pitkän linjan kulttuurivaikuttajaksi, joka on toiminut Varsinais-Suomen kirjallisuuden läänintaiteilijana, kirjoittajakouluttajana ja Nihil Interit -runoliikkeen aktiivina.

Hänen kustantamonsa Kustannusliike Parkko julkaisee käännöslyriikkaa.

– Arvostan kovasti tätä huomionosoitusta. Työni huomioidaan tavallisesti antamalla palkinto jollekin organisaatiolle, jossa olen toiminut starttimoottorina, Parkko kertoo tiedotteessa.

– Aiemmin perustamani Tuli&Savu -lehti on saanut puolen kilon punnuksen vuonna 1998 ja vuonna 2007 perustamani Varsinais-Suomen runoviikko sai kilon punnuksen. Tällä kertaa palkinto on henkilökohtainen, ja siksi arvostan sitä erityisesti. Suurin osa työstäni on varsin näkymätöntä, ja sitä on vaikea tunnistaa ja tunnustaa, Parkko sanoo.

Kritiikin punnuksia on jaettu vuodesta 1979 alkaen varsinaissuomalaisille taiteilijoille. Tunnustus on Suomen arvostelijain liiton ainoa alueellinen palkinto.

Kilon punnus jaetaan pitkäaikaisesta, valtakunnallisestikin merkittävästä kulttuurityöstä. Puolen kilon punnus myönnetään merkittävästä kulttuuriteosta, läpimurrosta tai debyytistä.