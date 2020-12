Runouslehti Tuli & Savu saa uudet päätoimittajat

Kansainvälisestikin arvostetun runouslehti Tuli & Savun uusi toimitus on valittu. Riikka Simpura ja Paavo Kässi aloittavat päätoimittajina numerossa 2/21. Numeron teemoja ovat halu ja rakkaus.

Simpuralle ja Kässille on jo kertynyt kokemusta Tuli & Savun tekemisestä: Simpura on työskennellyt lehden toimituksessa kaksi vuotta ja Kässi on kirjoittanut lehteen kritiikkejä, esseitä ja runoja myös usean vuoden ajan. Päätoimittajuus on luontevaa jatkoa heidän työlleen lehden parissa.

Vuonna 1994 perustettu Tuli & Savu on tunnustettu julkaisu kulttuurilehtikentällä. Vuonna 1998 Tuli & Savu sai Suomen arvostelijain liiton kritiikin punnuksen, ja vuonna 2018 lehti palkittiin Kultti ry:n laatulehtipalkinnolla. Vuotta myöhemmin Tuli & Savu palkittiin pohjoismaiden parhaana kulttuurilehtenä Göteborgin kirjamessuilla. Lehteä julkaisee valtakunnallinen runousyhdistys Nihil Interit.