Turkulaiselle Anu Kaajalle Kalevi Jäntin palkinto – Provokatorinen pornoromaani hämmentää kovanaamaisenkin lukijan

Turkulaisen Anu Kaajan (s. 1984) romaani Katie-Kate on saanut vuoden 2020 Kalevi Jäntin palkinnon. Jäntin säätiö myönsi 18 000 euron suuruiset palkinnot

kolmelle kirjailijalle.

Palkintoperusteluissa todetaan Kaajan romaanin hämmentävän kovanaamaisenkin lukijan: "Mikä tämä provokatorinen pornoromaani oikein on? Millä oikeudella kirjailija hieroo kasvoihimme kaiken tämän sanaston, kuvaston ja aineiston? Miksi meidän pitäisi kiinnostua prinsessasatuja, julkkiskulttuuria ja nettipornoa sämpläävästä kollaasista?"

Raadin mukaan Katie-Kate on häiritsevä romaani, joka vaatii keskittymistä ja torjunnan voittamista: "Räävittömän karnevalismin läpi piirtyy esiin vihainen feministinen luokka- ja sukupuolianalyysi. Katie-Kate on epäilemättä patriarkaatin vastainen älyllinen manifestaatio, mutta kiinnostavaksi romaaniksi sen nostaa tyylilajien suvereeni ja häikäilemätön törmäyttäminen. Lopputuloksena on tuima seos, jonka tärkeimpiä ainesosia on huumori, väliin epäkorrekti ja vaivaannuttavakin. Katie-Kate on erottuva, rohkea ja omaääninen romaani.”

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ajankuvaa hahmottava Katie-Kate purkaa niin luokkanousua esitteleviä tuhkimotarinoita kuin median naiskuvia. Kerronnassa herttuatar Catherinen, glamourmalli Katie Pricen ja prinsessa Dianan elämänkaaret vuorottelevat valtavirtapornokuvausten kanssa. Rohkea yhteiskunnallinen analyysi paljastaa maailman, jossa Disney omistaa nostalgian, Pornhub himon ja itsenäiset naiset haluavat olla orjuutettuja prinsessoja.

Kaaja sanoo kasvaneensa aikuiseksi aikana, jolloin naisroolit ovat muuttuneet mediassa lyhyessä ajassa todella paljon.

– Viihteeseen ilmestyneet strong female characterit eivät kuitenkaan ole vieneet fokusta pois ulkonäöstä. Käsittelenkin kirjassani sisäistettyä misogyniaa, ulkonäkötyötä, "Disney-aivopesua" ja ristiriitaista suhdettani avioliittoinstituutioon, Kaaja kertoo tiedotteessa.

Katie-Kate on Anu Kaajan kolmas kirja. Esikoisteos Muodonmuuttoilmoitus (2015) sai Jarkko Laine -palkinnon ja oli Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkintoehdokas. Kokeellinen epookkiromaani Leda (2017) voitti Toisinkoinen-palkinnon ja oli Runeberg-kirjallisuuspalkintoehdokas.

Jäntin säätiö myönsi 18 000 euron suuruiset palkinnot myös Helmi Kajasteelle esseeteoksesta Rakenna, kärsi ja unhoita (Kosmos) ja Sini Silverille runokokoelmasta Titaanidisko (Poesia).

WSOY:n pääjohtaja, professori Jalmari Jäntti ja rouva Hildur Jäntti perustivat vuonna 1942 säätiön ja kirjallisuuspalkinnon nuorena kuolleen poikansa muistoksi. Säätiön tarkoituksena on suomalaisen kaunokirjallisuuden edistäminen. Jäntin palkinnon on saanut jo 127 kirjailijaa.

Lue Kaisa Kurikan kritiikki romaanista Katie-Kate.