Sirpa Kähkönen jatkaa Suomen Kirjailijaliiton puheenjohtajana vuoteen 2023 saakka

Tomi Kontio Sirpa Kähkönen jatkaa pestissään Kirjailijaliiton puheenjohtajana.

Kirjailija Sirpa Kähkönen on valittu Suomen Kirjailijaliiton puheenjohtajaksi uudelle kolmivuotiskaudelle 2021–2023. Liitto valitsi Kähkösen puheenjohtajakseen etäkokouksena järjestetyssä syyskokouksessa lauantaina 21.11.2020. Sirpa Kähkönen (s. 1964) on kuopiolaissyntyinen kirjailija, jonka monipuoliseen tuotantoon kuuluu mm. romaaneja ja näytelmiä. Kähkönen on toiminut liiton puheenjohtajana vuodesta 2018 lähtien.

– Olen kiitollinen jäsenistön kannatuksesta ja mandaatista, jonka olen kirjailijoiden asioiden ajamiseen saanut, Kähkönen toteaa.

– Taiteilijajärjestöjen olemassaolo on aivan erityisen keskeistä näinä vaativina aikoina; järjestöissä tunnetaan taiteilijoiden tarpeet ja tilanteet, Kähkönen kommentoi.

Kirjailijaliiton syyskokous valitsi jäseniä myös liiton johtokuntaan. Johtokuntaan valittiin kirjailijat Paula Havaste ja Tuija Välipakka. Johtokunnan muut jäsenet vuoden 2021 alusta ovat kirjailijat Ville Hytönen, Virpi Hämeen-Anttila, Tapio Koivukari, Juha-Pekka Koskinen, Marja-Leena Tiainen ja Jarkko Tontti, varajäseninä jatkavat kirjailijat Laura Honkasalo, Antti Leikas, Mika Wickström ja Sinikka Vuola.