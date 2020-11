Finlandia-ehdokkaisssa muinaissuomalaista fantasiaa, ötököiden ihmeellistä elämää ja yksinäisen lapsen radiolähetyksiä – Kuusi ehdolla lasten ja nuorten kirjallisuudessa

Lasten- ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaat ovat Siiri Enoranta: Kesämyrsky (WSOY), Aino Havukainen ja Sami Toivonen: Tatu ja Patu – Kovaa menoa kiskoilla (Otava), Katri Kirkkopelto: Molli ja maan ääri (Lasten Keskus), Meri Luttinen: Myrskynsilmä (WSOY), Anja Portin: Radio Popov (S&S) ja Laura Ruohonen ja Erika Kallasmaa Otus opus. Runoa ja totta pienistä eläimistä. Musiikki Petri Kumela. Förlagetin kustantaman käännöksen Zoologipoesi. Smådjur i toner on tehnyt Annika Sandelin.

Valinnan ehdokkaista tekivät Lastenkirjainstituutin toiminnanjohtaja Kaisa Laaksonen, Aku Ankan päätoimittaja Aki Hyyppä ja yleisen kirjallisuustieteen opiskelija Johanna Valjakka. Voittajan kuudesta ehdokkaasta valitsee näyttelijä Christoffer Strandberg.

Finlandia-palkinnot jaetaan keskiviikkona 25. marraskuuta.

KIMMO BRANDT Lasten- ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-ehdokkaina ovat Siiri Enoranta (vas.), Katri Kirkkopelto, Meri Luttinen, kääntäjä Annika Sandelin, kitaristi Petri Kumela, Laura Ruohonen, kuvittaja Erika Kallasmaa, Anja Portin, Aino Havukainen ja Sami Toivonen.

13-vuotiaan lapsuuden viimeinen kesä

Tamperelainen Siiri Enoranta on Finlandia-voittaja vuodelta 2018 teoksellaan Tuhatkuolevan kirous. Kesämyrsky on suunnattu nuorille aikuisille. Kirjan päähenkilö, 13-vuotias Andrew Appleton, on ihastunut rikkaan perheen poikaan Josh Royhin, joka johtaa eliittikoululaisten Nokisiipien jengiä. Andrew pääsee kesäksi Royn perheen kartanoon. Joshin sisko on todistanut murhaa, jonka vuoksi kartanon väki kulkee varpaillaan hänen takiaan. Andrew´n lapsuuden viimeinen kesä on viattomuuden ja turmeluksen sekoitusta.

Tamperelainen Siiri Enoranta voitti lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandian jo vuona 2018. Nyt hän on ehdokkaana kirjallaan Kesämyrsky.

Aino Havukainen ja Sami Toivonen ovat ehdokkaana kirjalla Tatu ja Patu – Kovaa menoa kiskoilla.

Tatu ja Patu seikkailevat junassa

Sastamalassa, Pirkanmaalla asuva pariskunta Aino Havukainen ja Sami Toivonen ovat lyöneet itsensä läpi Tatu ja Patu -sarjallaan, johon he ovat tehneet jo parikymmentä kirjaa. Vuonna 2007 Tatun Patun Suomi palkittiin Finlandia Juniorilla. Tällä kertaa Tatu ja Patu seikkailevat elämänsä ensimmäistä kertaa junassa, kun ovat matkalla Simo-sedän luo Hääppölään. Kysymyksiä on paljon. Entä, jos junassa tulee vessahätä? Miten ihmeessä voi löytää takaisin omalle paikalleen, kun on käynyt ravintolavaunussa?

Katri Kirkkopelto on ehdokkaana kirjalla Molli ja maan ääri.

Maailmaa turvallisen kodin ulkopuolella

Kuvataiteilija, kuvittaja ja kuvataideopettaja Katri Kirkkopelto on tehnyt jo useita kirjoja Molli-sarjaan. Kirkkopelto on palkittu muun muassa Kylli Koski -palkinnolla. Uudessa pedagogisessa kirjassa Molli lähtee turvallisesta kotiympäristöstään aidan toiselle puolelle metsään eli tekee jotain, mitä ei ole koskaan tehnyt. Hän saa itseluottamusta, kun lähtee kohtaamaan vieraan maailman. Matkalla hän pohtii koti-ikävää, maailman mittaa ja määrää.

Kirja soveltuu parhaiten jo kuuntelemaan tottuneille lapsille.

Tamperelaisen Meri Luttisen esikoiskirja on Myrskynsilmä.

Fantasiaromaani vie muinaissuomalaisuuteen

Muinaissuomalaiseen fantasiamaailmaan sijoittuva nuorten kirja Myrskynsilmä on tamperelaisen Meri Luttisen esikoisteos. Suomen kieltä ja kirjallisuutta opiskelleen ja Viita-akatemian kirjoittajakoulussa kirjoittamista opiskelleen Luttisen kirjan päähenkilö on 16-vuotias Kainu. Hänelle määräytyy seremoniassa suuren tietäjän rooli ja hän astuu kohti mystistä Myrskynsilmä-riipusta ja kaupungissa tapahtuvaa pelastustehtävää. Kirjan teemana on pelkojen hallitseminen ja itsensä hyväksyminen yhteisön paineista välittämättä.

Anja Portin on ehdokkaana kirjallaan Radio Popov.

Radio-ohjelmaa yksinäisille lapsille

Oulussa syntynyt helsinkiläiskirjailija Anja Portin kirjoittaa sekä kauno- että tietokirjallisuutta. Esikoisromaani oli Muistokirjoitus. Lastenkirja Radio Popov kertoo yksinäisestä 9-vuotiaasta Alfredista. Äitiä Alfred ei ole nähnyt syntymänsä jälkeen ja isä on aina työmatkoilla. Eräänä yönä Alfred lähtee seuraamaan Hiipparia, lehdenjakaja Amanda Lehtimajaa. Amandan luota hän löytää venäläisen fyysikon A.S. Popovin suunnitteleman radiolähettimen ja alkaa tehdä öistä radiolähetystä unohdetuille lapsille.

Kitaristi Petri Kumela teki musiikin kuvittaja Erika Kallasmaan ja Laura Ruohosen kirjaan Otus opus. Runoa ja totta pienistä eläimistä.

Ötököiden elämästä runoin

Laura Ruohonen on kirjoittanut parikymmentä näytelmää, joita on käännetty lähes 30 kielelle. Entinen teatterikorkeakoulun dramaturgian professori on tehnyt myös neljä runokuvakirjaa Tampereella syntyneen palkitun kuvittajan, kuvataiteilija Erika Kallasmaan kanssa.

Otus opus kertoo Kallasmaan kuvin ja Ruohosen runoin faktaa pienten otusten ja ötököiden elämästä. Kirjasta selviää vaikka mikä eläin syö sulhasensa. Kirjasta löytyvän QR-koodin avulla lukija voi myös kuunnella Petri Kumelan kitarakappaleet.

