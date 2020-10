Kirjailija Helena Sinervo sai Suomalaisen kirjallisuuden seuran Aleksis Kiven rahaston palkinnon

Suomalaisen kirjallisuuden seuran Aleksis Kiven rahaston palkinto on myönnetty kirjailija Helena Sinervolle (s. 1961). Palkintosumma on 20 000 euroa.

Palkintoa myöntäessä palkintolautakunta korosti erityisesti sitä, miten Sinervo on poikkeuksellisen monipuolinen kirjailija, jonka laajaan tuotantoon kuuluu runoteoksia, romaaneja, lastenkirjoja ja suomennoksia.

– Helena Sinervo liikkuu vaivattomasti eri kirjallisten muotojen välillä, siirtyy joka teoksessa uuteen aiheeseen, on vuoroin intiimi ja henkilökohtainen, vuoroin monilla äänillä puhuva ja yhteiskunnan ja maailman tilasta kiinnostunut. Hän vaihtaa lennossa vakavasta leikkisään ja metaforisesta konkreettiseen ja kokeilee monenlaisia tapoja käyttää sanoja, mutta säilyttää kuitenkin kirjallisen ominaisluonteensa, johon kuuluvat hellä ironia ja halu ymmärtää kaikkea, minkä ympärille hänen ajatuksensa ja kirjoituksensa kiertyvät, summaa palkintolautakunnan puheenjohtaja dosentti Olli Löytty.

Helena Sinervon esikoisrunokokoelma Lukemattomiin ilmestyi vuonna 1994. Kaikkiaan hän on julkaissut 11 runokokoelmaa. Proosateoksia Sinervo on julkaissut neljä, viimeisimpänä Tytön huone kuluvana vuonna. Lisäksi hän on julkaissut lastenkirjoja ja suomentanut kaunokirjallisuutta.

Sinervo on aikaisemmin palkittu kirjallisesta työstään Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinnolla 1997, Tanssiva karhu -palkinnolla 2001 ja 2011 sekä Finlandia-palkinnolla 2004 romaanistaan Runoilijan talossa. Lisäksi hän on saanut Agricola-palkintoraadilta kunniamaininnan Stéphane Mallarmén Nopanheiton suomennoksesta vuonna 2007. Valtion viisivuotinen taiteilija-apuraha Sinervolle myönnettiin 2010.

SKS:n Aleksis Kiven rahastosta jaetaan palkintoja suomenkielisen kaunokirjallisen työn ja palkinnon saajan kirjallisen työn kunnioittamiseksi. Aleksis Kiven rahastosta on jaettu palkintoja ansioituneille suomalaisille kirjailijoille vuodesta 1936.

Rahaston palkintolautakuntaan ovat vuonna 2020 kuuluneet puheenjohtajana dosentti Olli Löytty (SKS) ja jäseninä näytelmäkirjailija Markku Hoikkala (Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ry.), kirjailija Virpi Hämeen-Anttila (Suomen Kirjailijaliitto), professori Pirjo Lyytikäinen (Kordelinin säätiö) ja päätoimittaja Vesa Rantama (Suomen arvostelijain liitto) sekä lautakunnan sihteerinä SKS:n viestintäjohtaja Sirkka-Liisa Mettomäki.