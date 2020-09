Kjell Westön romaanin Tritonus pohjalta rakennettu Sanat & Sävelet -konserttikiertue Turkuun joulukuussa

Kjell Westön romaanin Tritonus pohjalta käsikirjoitettu Sanat ja sävelet -konserttikiertue saapuu Turkuun. Konsertti rakentuu kirjailijan, teoksen ja muusikoiden väliselle vuorovaikutukselle. Westö on itse osa esitystä ja paikalla tapaamassa lukijoitaan.

Tritonuksessa on runsaasti ajattomia ja ajankohtaisia teemoja, muun muassa ystävyyden ja musiikin merkitys sekä nykyihmisen suuret pelot pandemioista ekokatastrofiin sekä terrori-iskuun.

Romaanissa on lisäksi satoja musiikkiviitteitä. Sekä suomenkielinen kustantaja Otava että alkuperäisteoksen ruotsinkielinen kustantaja Förlaget ovat julkaisseet näistä soittolistoja sivuillaan Westön teoskuvausten kanssa.

Konserttikiertueella esiintyvät mezzosopraano Jenny Carlstedt, pianisti Tuomas Turriago, huilisti Anna Aminoff, klarinetisti Mark Reding, pianisti Marja Rumpunen, jousikvartetti Finestre, kitaristi Mikko Kosonen ja kirjailija Kjell Westö. Haastattelijana toimii Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas.

– Vaikka Kirjamessuja ei Suomessa järjestetä tänä vuonna tutussa laajuudessaan, on tärkeää, että lukemisesta ja teoksista puhutaan ja että lukijat pääsevät myös jakamaan ajatuksiaan. Tällaiselle konseptille on Suomessa kysyntää. Taiteen eri lajit ovat sisaruksia keskenään. On lukemattomia kirjailijoita, joiden toinen henkinen koti on musiikissa. Siksi kirjallisuuden ja musiikin yhdistäminen on mitä luontevin tapa kohdata yleisöä, Kjell Westö kertoo.

Tampere Live, Turun Musiikkijuhlat ja Savoy-teatteri toteuttavat konserttikiertueen yhteistyönä.

– Turun musiikkijuhlien uuden strategian tavoitteena on jo pari vuotta ollut kehittää tällaisia kumppanuuksia. Laadukkaat kirjallisuuden ja musiikin yhdistävät tuotannot ovat yleisöllemme tuttuja. Turussa Westö on luvannut lisätä lukemiensa ruotsinkielisten osuuksien määrää, mikä sopii hyvin vahvasti kaksikieliseen kaupunkiimme, Turun musiikkijuhlien toimitusjohtaja Liisa Ketomäki kertoo.

Sanat ja sävelet konsertti keskiviikkona 2. joulukuuta klo 19 Turun konserttitalossa.