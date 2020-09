Eiliseen ei ole paluuta

Olen lukenut Agatha Christien elämäkerran, ja se on monella tapaa mielenkiintoinen. Hän matkusti paljon jo 20-luvulla, jopa ihan yksinkin. Keski-iässä hän avioitui arkeologin kanssa, joka teki kaivauksia nimenomaan Syyriassa ja Irakissa. Christie matkusti useaan kertaan kaivauksille, mikä oli jo sikseen saavutus 30-luvun kulkuneuvoilla, siis yksin miehensä luo, joka oli jo siellä. Kirjassaan hän muisteli hyvin lämpimästi kaivauksilla olleita paikallisia, hehän olivat monivuotisia apureita. Erityisesti hän muisteli heidän iloisuuttaan ja ystävällisyyttään.

Tänä päivänä ei Lähi-Itään enää turistina matkustella, sota on tuhonnut korvaamattomia kulttuuriaarteita, ja ilmastonmuutos on puolestaan tuhoamassa paikallisten elinmahdollisuudet. Mikä on heidän tulevaisuutensa?



Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.