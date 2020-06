Korona vei tämän kesän Ruisrockin, mutta TS:n festarikonkarit paketoivat rakastetun tapahtuman historian kirjaksi

Ruissalon kansanpuistossa on lähes autiota. Pari lenkkeilijää ja joukko kiihkeästi syöksähteleviä hanhia. Rannalla haastatteluaan odottavat myös Jaakko Mikkola sekä Jukka Kittilä – Ruisrock-konkarit ja toimittajat joilta on ilmestymässä kirja monille rakkaasta festivaalista. Kahden vuoden kovan työn jälkeen syntynyt uunituore painos on täynnä ikimuistoisia tarinoita festivaalin kulisseista.

Ben Serlo PMMP:n keikka Ruisrockissa 2012.

Vaikka kyseessä on kattava historiikki, jonka taustalla on huima määrä haastatteluja, syntyi kirja kaksikon mielestä huolettomasti.

– Kirja syntyi todella orgaanisen prosessin seurauksena. Yhteinen työhistoriamme festivaalin parissa toimittajina mahdollisti asioita. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että kirja syntyi kitkattomasti, kaksikko toteaa yhteen ääneen.

Sekä Mikkola että Kittilä ovat työskennelleet Turun Sanomien toimittajina Ruisrockissa useiden vuosien ajan. Hikiset heinäkuiset päivät Kansanpuiston maisemissa ovat molemmilla yhä kirkkaana mielessä ja ehkä osittain niistä päivistä syntyi ajatus kirjan kirjoittamisesta. 2018 heinäkuussa Mikkola otti kollegaansa yhteyttä kirjan tekemisestä Suomen suurimmasta rockfestivaalista.

– Arkistoon oli jo kertynyt paljon materiaalia festivaaliin liittyen. Suomalaisen populaarikulttuurin kannalta merkittävästä aiheesta oli helppo lähteä rakentamaan yhtenäistä kokonaisuutta, Mikkola kertoo.

Jori Liimatainen Kirjan kirjoittaminen sujui Kittilän ja Mikkolan mielestä saumattomasti.

Kirja avaa Ruisrockin historiaa inhimillisen tarinankerronnan kautta. Monet kuuluisat kotimaiset artistit avaavat muistojaan festivaalin sykähdyttävimmistä hetkistä. Äänensä saavat kuuluville myös festivaalin työntekijät talkoolaisista autonkuljettajiin. Henkilökohtaiset kertomukset ovat kaiken ytimessä, joten on vähintäänkin sopivaa kysyä kirjailijakaksikon omista festivaalimuistoista.

Riitta Salmi Steven Tyler yllättyi omalla Ruisrock-visiitillään ohi lipuvasta matkustajalaivasta vuonna 1994.

Molempien ensikosketukset Kansanpuiston karnevaalitunnelmaan otettiin vuosituhannen alussa.

– 2000-luvun alussa koin ensimmäisen Ruisrockini, kun tulimme kavereiden kanssa katsomaan Iron Maidenia. Ensimmäinen konkreettinen muisto on yhtyeen laulaja Bruce Dickinsonista, joka totesi ensimmäisen biisin jälkeen ”song number two of the soundcheck”. Ei ollut äänentoisto kunnossa ihan alusta saakka, Kittilä naurahtaa.

Mikkolan ensimmäiset Ruisrock-muistot ajoittuvat vuoteen 2003, joskin noihin aikoihin hänelle läheisin festivaali oli Seinäjoella järjestettävä Provinssirock.

– En ole alkujaan turkulainen, jonka takia Provinssi oli enemmän se oman nuoruuteni festivaali. Tosin tuon 2003 vuoden jälkeen olen käynyt lähes jokaisessa Ruisrockissa, Mikkola kertoo.

Musiikillisesti Kittilä nostaa parhaaksi Ruisrock-muistokseen Kingston Wall FreakOut! -keikan 2015, joka oli hänen mukaansa erittäin korkeatasoinen ja vaikuttava. Mikkolalle ikimuistoisimman keikan virkaa toimittaa vuoden 2014 Sueden esiintyminen, sillä 1990-luvulla suuruutensa vuosia viettäneen yhtyeen musiikki kuului vahvasti Mikkolan nuoruuden äänimaisemaan.

Riitta Salmi Sting esiintyi Ruisrockissa 1997. 1990-lukua pidetään festivaalin kultakautena.

Ben Serlo Action-sankarin lailla lavan rajoja uhmannut Michael Monroe revitteli saksofonilla vuoden 2012 Ruisrockissa

Natalia Kopkina Myles Kennedy (vas.) lauloi hyvässä soittoterässä olleen kitarasankarin Slashin solistina 2010.

Ruisrock on kokenut historiansa aikana valtavasti muutoksia. Populaarimusiikin muutokset heijastuvat festivaalin artistikattauksessa ja festivaalikulttuuri on kehittynyt kokonaisvaltaisempaan, elämysvetoisempaan suuntaan.

– Ruisrockissa on muuttunut kaikki paitsi sijainti Ruissalossa. Ensimmäisen vuoden hippifestivaali vuonna 1970 ja vuoden 2019 Ruisrock ovat käytännössä kaksi aivan eri tapahtumaa. Siinä missä 1970-luvun festivaalit olivat selkeästi musiikkifestivaaleja, niin nykyään voitaisiin puhua enemmän nuorisolle suunnatuista populaarikulttuurin noutopöydistä, Mikkola sanoo.

Maija Tammi The Crashin keulakuva Teemu Brunila hyvästeli yleisönsä Ruisrockissa 2009.

Monille suomalaisille Ruisrockilla on aivan erityinen paikka sydämessään. Festivaali assosioituu monen mielessä Suomen suven kauneimpiin hetkiin, joissa hittien soidessa taustalla luodaan muistoja juuri sen kesän upeimmista elämyksistä. Suomi on nykyään täynnä erilaisia festivaaleja, mutta mikä tekee ”Ruissista” sen kaikista rakkaimman?

”Mulla oli Miles Davis -aurinkolasit ja pulisongit muniin asti, eihän niin rumaa miestä ollut nähty missään. Mulla oli jo silloin myös lippapipo, jollaisia näkee joka mummolla nykyään. Revityistä farkuistakin on tullut muotijuttu, Järvisellä oli sellaiset jo kesällä 1970.” Remu Aaltonen ensimmäisen Ruisrockin muotivillityksistä

– Tietysti yksi tekijä on se, että se on ensimmäinen festivaalimme. Tarunhohtoisuudessaan tämä maantieteellinen sijainti on totta kai aivan uniikki. On myös hyvä muistaa, että ennen kuin Helsingissä oli käytännössä lainkaan suuria festareita, niin tätä pidettiin helsinkiläisten festivaalina, sillä tänne oli helppo tulla, Mikkola kuvailee.

Timo Jakonen Ruisrockissa 2005 ukkosen ja sateiden riepotteleman alkuillan jälkeen selkeän yötaivaan alla soittanut Rammstein. Keskellä yhtyeen laulaja Till Lindeman.

Ruisrock on osoittanut muuntautumiskykynsä vuosien varrella. Valtavirran musiikin trendit ovat vaihtuneet useaan otteeseen, eikä nimestään huolimatta nykyistä festivaalia voida pitää perinteisenä rockfestarina. Festivaalin pitkäikäisyys piileekin sen kyvyssä tarjota juuri sillä hetkellä pinnalla olevaa musiikkia.

– Festivaalin genret ovat vaihdelleet todella paljon vuosien aikana. Alkupuolella progressiivinen rock oli laajasti esillä ja 1980-luvulla uuden aallon musiikki syrjäytti perinteisemmän rocktarjonnan. Eli vaihtelua sen kattauksessa on ollut aina. Festivaalien tulee pystyä puhuttelemaan sen hetkistä kävijäkuntaa, Kittilä muistuttaa.

Lennart Holmberg Sanni laulatti yleisöä huippuhelteisenä kesänä 2018.

Tämän kesän festivaalin peruuntuminen maailmanlaajuisen pandemian seurauksena saa kirjailijakaksikon mietteliääksi. Vakaallakin pohjalla toimivat festivaalit joutuvat nyt miettimään, miltä festarikokemus tulee näyttämään tulevaisuudessa. Käytännön järjestelyjen lisäksi on syytä pysähtyä pohtimaan, mitä festivaaleilta odotetaan jatkossa.

– Uskon, että lyhyellä tähtäimellä perusasiat pysyvät samanlaisina. Ihmisillä on tarve kokoontua yhteen viettämään kesälomapäiviä festareiden merkeissä, enkä usko sen muuttuvan mihinkään. Se miltä festivaali tulee näyttämään 50 vuoden päästä, onkin hieman vaikeampi kysymys, johon meilläkään ei ole vastausta, Mikkola sanoo.

Lennart Holmberg Marshmello Ruisrockissa vuonna 2018.

Ruisrock-konkareilla on takanaan jo useampi kesäviikonloppu Kansanpuiston maisemissa. Monenlaisia artisteja ja keikkoja on mahtunut vuosien varrelle, mutta olisiko vielä artisteja, joita Kittilä ja Mikkola kaipaisivat laulattamaan festivaalikansaa laivojen lipuessa ohitse?

– Voisihan tähän heittää huumorilla vaikka The Rolling Stones, jota ensimmäiselle festivaalille kovasti tavoiteltiin. Toki silloin ei varmaan olisi varaa palkata ketään muita paikalle, Mikkola vitsailee.

– Pixies olisi minulle se bändi, jonka haluaisin täällä nähdä nyt kun heillä on bändi jälleen olemassa. 1998 täällä esiintynyt Beastie Boys olisi ollut hieno nähdä, harmillisesti silloin en ollut vielä vihkiytynyt heidän musiikkiinsa, Kittilä kertoo.

Haastattelun lopussa kaksikko saa tehtäväkseen vakuutella, miksi jokaisen suomalaisen tulisi joskus käydä Ruisrockissa.

– Koska se on elävä osa suomalaista kulttuurihistoriaa, Mikkola vastaa.

– Hyvin kiteytetty. Myöskään toista tällaista ympäristöä ei millään suomalaisella festivaalilla ole, Kittilä toteaa.

Uusi kirja

Jukka Kittilä, Jaakko Mikkola: Ruisrock 1970–2020 Tarinat, totuudet ja myytit (Johnny Kniga) ilmestyy 1.7.