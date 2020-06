Esko Valtaoja saa tietokirjailijoiden myöntämän Warelius-palkinnon

Turun yliopiston avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja on saanut Suomen tietokirjailijat ry:n tämänvuotisen Warelius-palkinnon. Palkinto on suuruudeltaan 12000 euroa. Palkinto jaettiin osana Sastamalan Vanhan kirjallisuuden päivien Youtube-ohjelmaa perjantaina. Palkinnon sai myös kirjailija Vivi-Ann Sjögren.

Warelius-palkinto myönnetään vuosittain tietokirjailijalle, jolla on laaja ja korkealaatuinen tietoteostuotanto tai jolla on ollut merkittävä vaikutus suomalaiseen tietokirjallisuuteen.

Filosofian tohtori Esko Valtaoja (s. 1951) on tehnyt merkittävän elämäntyön tuodessaan tieteen kysymyksiä suuren yleisön saataville kirjoissaan ja myös televisio-ohjelmissa. Valtaoja on mukaansatempaava kirjoittaja ja selkeäsanainen puhuja, joka on aina myös itse aidosti innostunut aiheestaan, palkintoperusteissa todetaan.

Valtaojan suosittuja kirjoja ovat muun muassa Kotona maailmankaikkeudessa, Avoin tie: Kurkistuksia tulevaisuuteen, Ihmeitä: kävelyretkiä kaikkeuteen ja Kaiken käsikirja: Mitä jokaisen tulisi tietää? Tampereen entisen piispan Juha Pihkalan kanssa Valtaoja on julkaissut kaksi keskustelukirjaa, Nurkkaan ajettu Jumala? ja Tiedän uskovani, uskon tietäväni, joissa liikutaan tiedon ja uskon rajapinnalla.

Vivi-Ann Sjögrenin teokset tuovat palkintoraadin mielestä aistivoimaisen ja kansainvälisen lisän suomalaiseen kirjalliseen kulttuuriin.

Kirjailija, toimittaja ja näyttelijä Vivi-Ann Sjögren de Serrano (s. 1938) on monipuolinen tietokirjailija, jonka tekstit ovat ilahduttaneet lukijoita useiden vuosikymmenien ajan. Sjögren on tunnettu erityisesti ruokakirjoistaan sekä -kolumneistaan. Sjögren on monipuolinen tietokirjailija, joka yhdistelee rohkeasti erilaisia kirjallisia lajityyppejä. Hänen teoksensa tuovat aistivoimaisen ja kansainvälisen lisän suomalaiseen kirjalliseen kulttuuriin, palkintoraati kiittelee.

Vuodesta 1985 jaettu Warelius-palkinto on nimetty ensimmäisenä varsinaisena suomenkielisenä tietokirjailijana pidetyn Antero Wareliuksen (1821–1904) mukaan. Wareliuksen tuotantoon kuuluvat muun muassa Enon opetuksia luonnon asioista (1855–1856), Kertomus Tyrvään pitäjästä (1853) ja Saatanto Tuonelaan eli ilmoitteita miten meikäläiset kuolleenkorjaustavat ovat muodostuneet (1861).

Palkinto rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.