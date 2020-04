Sorsa Aaltonen ja lentämisen oireet, Vi är lajon! ja Segraren kisaavat Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnosta

Veera Salmen ja Matti Pikkujämsän Sorsa Aaltonen ja lentämisen oireet sekä Jens Mattssonin ja Jenny Lucanderin Vi är lajon! ovat Suomen ehdokkaat Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon saajaksi. Ehdokkaat julkistettiin torstaina. Voittaja julkistetaan Reykjavikissa 27. lokakuuta. Palkintosumma on 47 000 euroa.

Myös Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista ehdolla on kaksi teosta. Färsaarilta, Grönlannista, Ahvenanmaalta ja saamenkieliseltä alueelta ehdokkaita on yksi. Ahvenanmaan ehdokas on Karin Erlandssonin romaani Segraren.

Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Palkinnon perustaminen oli seurausta kulttuuriministerien monivuotisista pyrkimyksistä Pohjoismaiden lasten- ja nuortenkirjallisuuden tukemiseksi.