Huhtikuu on julmin kuukausi – T. S. Eliotin klassikkorunoelman uusi suomennos julkistetaan videona

Viisi turkulaista kulttuuritoimijaa juhlistaa runovideolla T. S. Eliotin uuden käännösrunokokoelman ilmestymistä. Keskiviikkona 1. huhtikuuta kello 18 julkistettavassa videossa luetaan kokonaisuudessaan klassikkoteoksen The Waste Land uusi suomennos, joka nyt on saanut nimekseen Joutomaa. Teoksen on suomentanut Australiassa asuva, Turun Sanomien runouskriitikkonankin toiminut Markus Jääskeläinen. Teoksen kustantaa turkulaisen Tommi Parkon Kustannusliike Parkko.

Wikimedia/Lady Ottoline Morrell T.S. Eliotin klassikko The Waste Land saa uuden elämän suomeksi.

Alkuperäisen teoksen tunnetuin ja siteeratuin kohta lienee avausrivi ”Huhtikuu on kuukausista julmin”. Tommi Parkon ystäviensä kanssa ideoima tempaus tukeutuu paitsi tuohon sitaattiin myös monin tavoin aikamme poikkeusoloihin.

– Koronaviruspandemian vuoksi emme voi järjestää tavanomaista kirjanjulkistustilaisuutta. Tuntuu siltä, että elämme varsin järkyttävää kevättä, jonka vaikutukset koskettavat erityisesti kulttuurikenttää. Huhtikuu tulee erilaisten arkea rajoittavien määräysten vuoksi olemaan erityisen julma kuukausi, Parkko sanoo.

Joutomaan viisi runoa on luettu ja kuvattu eri paikoissa Turussa. Videolla esiintyvät historiantutkija ja kulttuuritoimija Tom Linkinen, runoilija ja kirja-alan sekatyöläinen Daniil Kozlov alias Susinukke Kosola, nukketeatteritaiteilija ja ohjaaja Alma Rajala, teatteritaiteilija ja suomentaja Antton Kainulainen ja runoilija, sanataideohjaaja Tommi Parkko. Videon toteutus on Aleksi Kauppisen ja Tommi Vuorisen.

Yhdysvalloissa syntynyt, jo nuorena Englantiin muuttanut T. S. Eliot (1888–1965) kuuluu 1900-luvun merkittävimpiin runoilijoihin. Hänet tunnetaan ensisijaisesti ensimmäisen maailmansodan jälkimainingeissa syntyneestä The Waste Land -runoteoksesta (1922), jonka ensimmäinen suomennos ilmestyi vuonna 1949 Lauri Viljasen suomentamana teoksessa Autio maa: Neljä kvartettia ja muita runoja.

Klassikon radikaali uudelleentulkinta tuo vanhan käännöksen rinnalle 2000-luvun suomeksi sovitetun version. Joutomaa puhuttelee nykypäivän lukijaa sekä historiallisena merkkiteoksena ja oman aikansa dokumenttina että kielellisen rikkautensa ansiosta, joka ei lähes sadassa vuodessa ole menettänyt rahtuakaan tuoreudestaan ja elinvoimaisuudestaan.

Suomentaja Markus Jääskeläinen on aiemmin kääntänyt mm. William Carlos Williamsia, Walt Whitmania ja Jack Kerouacia. Jääskeläinen tunnetaan myös henkilökohtaisesta runoudestaan, jota hän on julkaissut vuodesta 1994. Kirjallisuudentutkija Pekka Vartiaisen jälkisanoissa valotetaan T. S. Eliotin merkitystä modernille runoudelle.

Samalla Huhtikuu on julmin kuukausi -tempauksen tekijät haastavat T. S. Eliotin kirjallisuuden ystävät tekemään Kustannusliike Parkon Facebook-sivulle lyhyitä videoita, joissa tunnustaa jotain suhteestaan Eliotiin. Videossa voi kertoa suhteestaan joko uuteen tai vanhaan suomennokseen tai kommentoida teosta tai videota.