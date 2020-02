Tähtivaeltaja-ehdokkaat julki – Suomalaisista mukana Antti Salminen romaani Mir

Vuodesta 1986 lähtien jaetun Tähtivaeltaja-palkinnon ehdokaslista on julkistettu. Helsingin Science Fiction Seura ry:n palkinto luovutetaan edellisvuoden parhaalle Suomessa ilmestyneelle tieteiskirjalle.

Vuoden 2019 tarjonnassa näkyi niin ajankohtaisia kuin ikiaikaisia teemoja, ja myös tieteiskirjallisuuden alalajien kirjo ilahdutti raatia.

Raati valitsi ehdokaslistalle Naomi Aldermanin Voiman (The Power, suom. Marianna Kurtto, Gummerus), Margaret Atwoodin romaanin Testamentit (The Testaments, suom. Hilkka Pekkanen, Otava), Agustina Bazterrican Rotukarjan (Cadáver exquisito, suom. Einari Aaltonen, Like), Peter Høegin Sinun silmiesi kautta (Gennem dine øjne, suom. Sanna Manninen, Tammi) ja Antti Salmisen romaanin Mir (Poesia).

Aldermanin dystopiatrilleri Voima kääntää sukupuolten valtasuhteet päälaelleen, kun naisille kehittyy kyky antaa tappavia sähköiskuja. Teos peilaa aikamme tasa-arvokysymyksiä väittämättä kuitenkaan vallan väärinkäyttöä minkään tietyn sukupuolen piirteeksi.

Gileadin uskonnolliseen sukupuolisortoon palaava Atwoodin Testamentit on ajankohtainen puheenvuoro uuskonservativismin lisääntyessä. Samalla teos muistuttaa, että aina on niitä, jotka eivät alistu.

Bazterrican Rotukarja on ravisteleva kuvaus yhteiskunnasta, jossa on siirrytty laajamittaiseen ihmissyöntiin. Romaani kommentoi teollista lihantuotantoa ja rahan vallan epäinhimillistävää vaikutusta.

Høeg romaanissa Sinun silmiesi kautta aivokuvannusmenetelmät ja lapsuusystävien kokemukset avaavat tien mielenfilosofiseen pohdintaan. Soljuvan syvällinen lukuromaani esittää suuria kysymyksiä tajunnasta, persoonasta ja toisen ihmisen ymmärtämisestä.

Salminen Mir on fragmentaarinen, romaanin rajoja rikkova teos, joka vie villin lyyriselle matkalle sienten varjobiosfääriin. Mir nostaa lukijan eteen toiseuden, jossa ihminen on parhaimmillaankin vain vähäinen palvelija sienten ja kasvien ikiaikaisessa sodassa.

Tähtivaeltaja-palkinnon asiantuntijaraatiin kuuluvat toimittaja Hannu Blommila, päätoimittaja Toni Jerrman, kriitikko Elli Leppä ja suomentaja, kriitikko Kaisa Ranta. Voittaja julkistetaan huhti–toukokuussa.