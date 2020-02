Ranskalaisfilosofi Michel Onfray vierailee Turun musiikkijuhlien ja Turun yliopiston tilaisuudessa

Ranskan arvostetuimpiin filosofeihin kuuluva Michel Onfray esiintyy Turussa 6. maaliskuuta Turun musiikkijuhlien ja Turun yliopiston yhteisessä tilaisuudessa.

Michel Onfrayn (s. 1959) teoksia on julkaistu kolmellakymmenellä eri kielellä. 20 vuotta kestäneen opetusuran jälkeen hän perusti Caenin kansanyliopiston (Université populaire de Caen). Onfray on teoksissaan keskittynyt yhteiskunnallisiin kysymyksiin erityisesti uskontoon ja talouteen liittyen. Hänen viimeisin teoksensa Grandeur du petit peuple. Heurs et malheurs des Gilets jaunes ilmestyi tammikuussa 2020.

Fabrice Dehon photographie Maineikas ranskalaisfilosofi Michel Onfray saapuu Turkuun.

Turussa Onfray keskustelee ystävänsä säveltäjä Eric Tanguyn kanssa musiikin ja filosofian suhteesta ja roolista yhteiskunnassa. Keskustelua seuraa konsertti, jossa kuullaan muun muassa Tanguyn sävellys Onfrayn sanoihin sekä Kaija Saariahon, Claude Debussyn ja Jean Sibeliuksen musiikkia. Konsertin esiintyjinä ovat mezzosopraano Elli Vallinoja, viulisti Antti Tikkanen, sellisti Senja Rummukainen ja pianisti Suzana Bartal.

Vastaava tilaisuus järjestetään Pariisissa 4. maaliskuuta Suomen suurlähetystössä osana Turun musiikkijuhlien kansainvälistymisstrategiaa.

Michel Onfray ja Eric Tanguy keskustelevat 6.3. klo 17 Turun kauppakorkeakoulussa (Rehtorinpellonkatu 3). Konsertti alkaa klo 18. Keskustelu käydään ranskaksi. Molempiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy.