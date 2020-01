Vuosikymmenen ensimmäinen TS Kirja -klubi paneutui pelkoihin

Uhka, pelko ja viha

Ne, jotka pelkäävät tai joita uhataan päätyvät vihaamaan subjektejaan. Aikamme on täynnä puhetta vihasta. Kukaan puhujista ei tunnu ymmärtävän vihan olemusta. Luullaan, että viha on vain halua vihata. Oletetaan, että viha pulpahtaa puheeksi samalla kun nähdään poikkeavan näköinen ihminen. Vihan olemus ei ole näin yksinkertainen. Viha pulppuaa pelosta.

Ellei olevainen ymmärrä pelätä ja pelon seurauksena vihata ei olevaisella ole mahdollisuutta jatkoon. Vihan tunne on pelastanut ihmispopulaation läpi historian. Eri tavalla kuin rakkaus, mutta samalla päämäärällä. Kun rakkaus syntyy ja säilyttää niin viha turvaa ja suojelee.

Usein kuulee sanottavan, että vihapuhet pitää poistaa ja niistä tulee rankaista. Niinpä, ei ole miellyttävää kuulla vihapuhetta. Jos vihapuhetta halutaan vähentää tai tyystin poistaa pitää uhkia vähentää ja päästä pelosta tyysin eroon. Uhat ja pelot synnyttävät vihaa.

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.