Lasten- ja nuortenkirjapalkinnot Briitta Hepo-ojalle ja Lena Frölander-Ulfille – teoksissa vaihtoehtohistoriaa ja ystävyyttä

Heli Peltoniemi

Briitta Hepo-ojan nuortenromaani Suomea lohikäärmeille (Otava) on saanut Topelius-palkinnon. Lastenkirjalle myönnettävän Arvid Lydecken palkinnon voitti Lena Frölander-Ulfin teos Nelson Tiikeritassu (Teos & Förlaget). Kirjan on suomentanut Jaana Nikula. Molempien, Suomen Nuorisokirjailijat -yhdistyksen jakamien palkintojen arvo on 2020 euroa.

Yhteiskunnallista eriarvoisuutta kuvaava Suomea lohikäärmeille kertoo 2000-luvun vaihtoehtoisesta Suomesta, jota hallitsevat kuninkaalliset ja rikkaat aateliset. Palkintoraadin mukaan teos on romanttisia elementtejä sisältävä jännitysfantasia, joka kiehtoo kekseliäisyydellään, jää kutkuttavasti kesken ja saa lukijan odottamaan kiihkeästi jatkoa.

Lena Frölander-Ulfin Nelson Tiikeritassu kertoo pienestä ja eksyneestä Nelson-lapsesta, josta kasvaa vaikeuksien jälkeen viisas ja peloton. Palkintoraadin mukaan taidokkaasti kirjoitettu romaani puhuu ystävyyden voimasta ja havahduttaa huomaamaan aikuisten maailman järjettömyyksiä.

Vuonna 1946 perustettu Topelius-palkinto on yksi Suomen vanhimmista nuortenkirjallisuuspalkinnoista. Arvid Lydecken -palkintoa on jaettu 1960-luvulta alkaen.

