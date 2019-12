Kalevi Jäntin kirjallisuuspalkinnot Juhani Karilalle, Reetta Pekkaselle ja Pontus Purokurulle

Kalevi Jäntin säätiö myöntää tänä vuonna kolme 18 000 euron suuruista palkintoa. Palkitut ovat Juhani Karila, Reetta Pekkanen ja Pontus Purokuru.

Palkintolautakunnan perustelujen mukaan Juhani Karilan (s. 1985) esikoisromaani Pienen hauen pyydystys (Siltala) on omaperäistä reaalifantasiaa lappilaisella twistillä. Romaanin ytimessä on koillislapin murre ja tarinan ekofilosofinen elämänkuva syvenee maisemaan, jonka yksityiskohtien kerronta on suomalaista proosaa kauneimmillaan.

Reetta Pekkanen (s. 1985) palkitaan runokokoelmastaan Kärhi (Poesia). Palkintoperustelujen mukaan Kärhen runous tarttuu tähän hetkeen ja kurottautuu samalla kohti ikuista. Luonto, ilmastonmuutos ja menetyksen suru ovat keskeisiä teemoja Pekkasen viisaassa kokoelmassa.

Pontus Purokurun (s. 1987 ) esikoisromaani Römaani (Kosmos) koostuu fragmenteista, jotka ovat proosaa, runoa, esseetä, aforistisia kärjistyksiä, kuvia, merkkejä, emojeja, twiittejä. Palkintoperustelujen mukaan teoksen voima ei ole tarinallisuudessa, vaan dokumentoivassa intohimossa. Sivu sivulta lukijan eteen rakentuva sanataideteos kertoo vaikuttavasti millenniaalin ahdistuksesta internetin valtaamassa maailmassa.

WSOY:n pääjohtaja, professori Jalmari Jäntti ja rouva Hildur Jäntti perustivat vuonna 1942 säätiön ja kirjallisuuspalkinnon nuorena kuolleen poikansa muistoksi. Säätiön tarkoituksena on suomalaisen kaunokirjallisuuden edistäminen. Kalevi Jäntin palkinnon on nyt saanut 124 kirjailijaa.

Säätiön palkintolautakunnan puheenjohtaja toimii kanslianeuvos Satu Jäntti-Alanko sekä jäsenet VTT Anna Alanko, kriitikko Mervi Kantokorpi, professori Jyrki Nummi, kustantaja, fil. tri h.c. Touko Siltala ja runoilija, taiteilijaprofessori Saila Susiluoto.