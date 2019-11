Ukrin Vuoden kynä Tapani Kinnuselle

Turkulaiselle Tapani Kinnuselle on myönnetty Ukrin Vuoden kynä -tunnustuspalkinto.

Kirjailija ja runoilija Tapani Kinnunen on kotoisin Joensuusta. Kinnunen on ollut mukana kirjailijayhdistyksien toiminnassa nuoresta lähtien. Ensiksi Joensuussa Ukrissa, Turussa muun muassa valtakunnallisessa Nihil Interitissä. Kinnunen on tullut tunnetuksi Turun runoliikkeen aktiivina, esiintyvänä runoilijana. Kinnuselta on julkaistu myös neljä omaelämäkerrallista romaania.

Ukrin Vuoden kynän myönnetään kirjallisesti ansioituneelle henkilölle tai kirjallisuutta edistäneelle taholle.