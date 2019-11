Metallicalta ilmestyy lastenkirja suomeksi alkuvuodesta 2020

Metallicalta ilmestyy lastenkirja Metallica – Aapinen alkuvuodesta 2020. Kirja julkaistaan suomeksi räppäri Heikki Kuulan riimittelemänä. Howie Abramsin kirjoittama ja Michael ”Kaves” McLeerin kuvittama kirja on tehty yhteistyössä bändin kanssa, ja se kertoo kirjain kerrallaan Metallican tarinan uusille fanisukupolville.

Aakkosittain etenevä kirja nostaa esiin Metallican historian käännekohtia, esittelee bändin jäsenet ja avaa heidän maailmaansa.

Suomessa kaksikymmentä kertaa esiintynyt Metallica on yksi maailman menestyneimmistä yhtyeistä. Vuonna 1991 julkaistusta Metallica-albumista alkaen bändin jokainen levy on noussut Suomessa listaykköseksi. Kesällä 2019 Metallica esiintyi 55 000 kuulijalle Hämeenlinnan Kantolan tapahtumapuistossa ja keväällä 2018 kahtena peräkkäisenä iltana Hartwall Arenalla yhteensä lähes 30 000 kuulijalle tehden molempina iltoina Helsingin Areenan katsojaennätyksen. Metallica – Aapinen on ensimmäinen Metallica-lastenkirja ja yksi harvoista virallisista Metallica-kirjoista, joita bändi on ollut itse tekemässä.